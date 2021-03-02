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Шарпар в четвертый раз вернулся в Волынь
Опытный хавбек снова в Луцке
vorskla.com.ua
Украинский полузащитник Вячеслав Шарпар подписал контракт с "
Соглашение сторон рассчитано до 31 мая 2023 года.
Для 33-летнего воспитанника днепровского футбола это уже четвертое возвращение в "Волынь". Ранее Шарпар играл в Луцке в 2009-2011 годах, затем ушел в "Металлист", у которого "Волынь" арендовала его в сезоне-2011/2012. Впоследствии хавбек выступал за "крестоносцев" весной 2015-го. В июле того же года ушел в "Шериф", в августе вернулся оттуда, а в начале 2016 года снова покинул "Волынь", уехав в "Атырау".
С июля 2019 по ноябрь 2020 года Шарпар был игроком "Риги". Интересно, что в латвийский клуб он перешел из "Ворсклы", где играл под руководством нынешнего наставника лучан Василия Сачко.
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