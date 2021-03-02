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Шарпар в четвертый раз вернулся в Волынь

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Опытный хавбек снова в Луцке

Шарпар в четвертый раз вернулся в Волынь

vorskla.com.ua

Новина українською

Украинский полузащитник Вячеслав Шарпар подписал контракт с "Волынью".

Соглашение сторон рассчитано до 31 мая 2023 года.

Для 33-летнего воспитанника днепровского футбола это уже четвертое возвращение в "Волынь". Ранее Шарпар играл в Луцке в 2009-2011 годах, затем ушел в "Металлист", у которого "Волынь" арендовала его в сезоне-2011/2012. Впоследствии хавбек выступал за "крестоносцев" весной 2015-го. В июле того же года ушел в "Шериф", в августе вернулся оттуда, а в начале 2016 года снова покинул "Волынь", уехав в "Атырау".

С июля 2019 по ноябрь 2020 года Шарпар был игроком "Риги". Интересно, что в латвийский клуб он перешел из "Ворсклы", где играл под руководством нынешнего наставника лучан Василия Сачко.

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В статье: Вячеслав Шарпар ВК Волынь (Луцк)
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