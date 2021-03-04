Первая лига. Оболонь 0:0 ВПК-Агро. Игра была равна

Стартовый состав "Оболони" удивил, Павел Яковенко отнюдь не ассоциируется с человеком, готовым к радикальным поступкам. Тем не менее, сразу трем зимним новичкам его команды нашлось место в старте. Причем Сергей Суханов и Алексей Лобов были призваны цементировать оборону - наиболее ответственную зону в структуре игры "пивоваров". Александр Голиков и Василий Белый, которые осенью были игроками основы в этом звене, остались на скамейке. Ну а Артур Мурза занял позицию левого вингера, отправив универсала Майданевича на противоположную бровку. Егор Прокопенко, Олег Слободян и Максим Покотилюк вовсе остались вне заявки киевлян, хотя в первой части сезона были максимально приближенными к основе.

Касательно "ВПК-Агро" сложно было ожидать минимальных изменений, ведь зимой команда преобразилась до неузнаваемости. Отметим, что место в составе получили арендованные у "Зари" молодые футболисты Максим Агапов и Дмитрий Поддубный. Ну и увидеть на поле с первых минут опытных Павла Ксенза и Станислава Кулиша - сам Бог велел. В этом вопросе Сергей Соловьев удивлять не стал, а вот талантливых Александра Беляева и Богдана Шмигельского оставил на скамейке, явно с мыслей усилить команду заменами после перерыва.

В первом тайме на поле точилась равная борьба с небольшим позиционным преимуществом "пивоваров". Но и "ВПК-Агро" строил осмысленные атаки, пытаясь контролировать мяч и выходить из обороны через короткий пас. Реальные шансы забить возникли у киевлян лишь под занавес тайма, но в первом случае удар Батальского был заблокирован, а во втором мяч прошел выше после удара Майданевича.

В дебюте второго тайма Павел Ксенз получил рассечение в столкновении с Никитой Глошардиным и вынужден был покинуть поле. Вместо него и вышел Шмигельский, который способен убежать в контратаку, что и нужно было аутсайдеру при нулевом счете. Однако мячом и инициативой продолжала владеть "Оболонь", лучший игрок Первой лиги в ноябре 2020-го, Алексей Майданевич, заставил серьезно поработать дениса Шелихова, пробивая в ближний угол.

Удивительно, но с выходом Шмигельского вместо Ксенза "ВПК-Агро" улучшил контроль мяча и атаковал позиционно, а не только в быстрых отрывах. У "Оболони", соответственно, моменты пропали как класс в середине второй половины. И все же концовку ребята Яковенко провели активно и Батальский таки мог приносить победу хозяевам. Но после флангового навеса Александр лишь чиркнул головой по мячу без акцентированного удара. Также принести своей команде победу мог Савченко, но его удар пяткой с близкого расстояния вратарь потащил.

Ничья позволила "пивоварам" лишь догнать "Альянс", которы идет восьмым. "ВПК-Агро" же оторвался от зоны вылета уже на шесть очков. Завтра сыграет его конкурент в борьбе за выживание - краматорский "Авангард", который отправится в гости к "Черноморцу".

Оболонь - ВПК-Агро 0:0

Оболонь: Литвиненко, Суханов, Лобов, Мате, Глошардин, Савченко, Матяж, Майданевич, Мединский (Щебетун 84), Мурза, Батальский.

ВПК-Агро: Шелихов, Агапов, Палюх, Зозуля, Сухарь, Коберидзе, Поддубный, Тищенко, Ксенз (Шмигельский 57), Ляшенко (Шаповалов 74), Кулиш.

Предупреждение: Матяж (1), Мате (62), Батальский (82) - Коберидзе (16), Агапов (34)