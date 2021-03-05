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Клуб с Первой лиги подписал экс-вратаря Днепра-1 - источник

Первая лига
(1 голосов)

Клуб продолжает усиливаться игроками

Клуб с Первой лиги подписал экс-вратаря Днепра-1 - источник

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

"Кристалл" подписал контракт с голкипером Андреем Клищуком. Об этом сообщает Sport Arena.

Последним клубом 28-летнего футболиста был "Днепр-1", который он покинул прошлым летом. В составе днепрян вратарь сыграл в 28 матчах во всех турнирах.

Также Клищук ранее выступал за "Черноморец-2", "Горняк-Спорт", ПФК "Сумы", винницкую "Ниву" и "Нефтяник".

Напомним, что в текущем сезоне Первой лиги в турнирной таблице "Кристалл" находится на последнем, 16-м месте, в активе клуба 4 очка.

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В статье: Андрей Клищук Кристалл (Херсон)
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Источник:
SportArena

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Комментарии (1)
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Микко82 (Херсон)
05.03.2021 в 15:01
І так шанси залишитися мінімальні.
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