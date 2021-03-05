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Клуб с Первой лиги подписал экс-вратаря Днепра-1 - источник
Клуб продолжает усиливаться игроками
Фото: СК Днепр-1
"Кристалл" подписал контракт с голкипером Андреем Клищуком. Об этом сообщает Sport Arena.
Последним клубом 28-летнего футболиста был "Днепр-1", который он покинул прошлым летом. В составе днепрян вратарь сыграл в 28 матчах во всех турнирах.
Также Клищук ранее выступал за "Черноморец-2", "Горняк-Спорт", ПФК "Сумы", винницкую "Ниву" и "Нефтяник".
Напомним, что в текущем сезоне Первой лиги в турнирной таблице "Кристалл" находится на последнем, 16-м месте, в активе клуба 4 очка.
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