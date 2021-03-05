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Первая лига. Черноморец 3:1 Авангард. Убедительно и бесповоротно

Первая лига
(1 голосов)

Антонов дебютирует почти разгромом аутсайдера

Первая лига. Черноморец 3:1 Авангард. Убедительно и бесповоротно

Фото - ФК Черноморец

Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

В первом официальном матче Алексея Антонова на посту главного тренера "Черноморца" молодой наставник доверился проверенным исполнителям с первых минут, оставив на скамейке запасных и Дмитрия Коркишко, и Беку Вачиберадзе, которые присоединились к "морякам" накануне. Зато появился с первых минут опытный Сергей Кравченко, составивший пару центральных хавбеков с Ринаром Валеевым.

У гостей в целом состав изрядно перетряхли за зиму, поэтому лишь трое футболистов (Шинкаренко, Чебаненко и Сеницкий) сохранили место в основе по сравнению с осенним вариантом. Дучев также в команде давно, но в составе осенью оказывался не часто, в этот же раз получил шанс проявить себя от Алексея Городова.

Уже с первых минут "Черноморец" плотно завладел инициативой и достаточно быстро забил. Причем гол получился на загляденье - Максим Брагару получил мяч на подступах к штрафной и обыгрался со Штогриным. Затем крайний форвард "моряков" еще и качнул защитника "Авангарда" и красивым "черпачком" отправил мяч в дальний угол, под самую стойку. Под занавес тайма также случился всплеск активности хозяев, в частности Брагару, который даже дубль оформил. Но в том эпизоде Максим явно находился в офсайде. Также мог забивать головой Штогрин, откликнувшийся на навес Путри справа. Ну а после навеса Авагимяна с углового тот же Штогрин подрезал мяч головой в дальний угол, но по пути круглый пересекся с перекладной.

И во втором тайме "Черноморец" начал здорово, что увенчалось голом Артема Козака прямым ударом со штрафного. До ворот было метров тридцать, но это не помогло Артему Поспелову среагировать. Учитывая, что у "Авангарда", как и до этого, моментов у чужих ворот не было, это практически предрешило исход поединка в пользу подопечных Антонова. Ну а когда Андрей Штогрин к результативной передаче добавил еще и гол, все стало совсем уж очевидным - это разгром. Кстати, косвенным ассистентом в третьем голе можно считать Брагару. Именно он наносил удар, с которым с трудом справился вратарь "Авангарда". Центрфорвард же успешно сыграл на добивании, выиграв позицию сразу у двоих защитников.

В оставшееся время из запоминающихся событий стоит выделить дебют за "Черноморец" Дмитрия Коркишко и сегодняшнего именинника Беки Вачиберадзе, который именно в Одессе когда-то начинал заниматься футболом. По исходу же все было очевидно, так что команды банально доигрывали. Гол Арсентия Дорошенко стал возможным благодаря стечению событий - подача, рикошет от ноги защитника, акцентированный удар головой, кикс от стойки в правильном направлении и мяч в сетке. Но на большее осмысленности в действиях краматорчан не хватало.

Эта победа позволила "морякам" сравняться по очкам с текущим лидером Первой лиги, "Агробизнесом". У обеих команд по пятнадцать сыгранных встреч, но уже через неделю ЧО сыграет шестнадцатый, против "Волыни". "Авангард" же остается на предпоследнем месте в таблице, опережая только "Кристалл".

Черноморец - Авангард 3:1 (1:0)
Голы: Брагару (5), Козак (52), Штогрин (57) - Дорошенко (76)
Черноморец: Пидкивка, Путря (Долгов 75), Микицей, Поспелов Д. , Мельничук, Валеев (Коркишко 64), Кравченко, Брагару (Вачиберадзе 64), Авагимян (Мащенко 78), Козак, Штогрин (Сухоручко 70).
Авангард: Поспелов Арт., Зубков, Бородай О., Козлов, Шинкаренко, Сеницкий, Толочко, Пыско, Чебаненко (Куканов 46), Дучев (Дорошенко 61), Ермоленко (Скотаренко 82).
Предупреждение: Мельничук (29) - Пыско (42), Дорошенко (87)

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В статье: Первая лига Авангард (Краматорск) Черноморец (Одесса)
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Комментарии (4)
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
05.03.2021 в 19:54
Антонов, ти що, у відставку захотів? Ще пару раз переможеш - точно виженуть.
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+1
0
alex.belogubko (одесса)
05.03.2021 в 19:13
Кравченко Козак бейте чаще по воротам из дали--Волынь это не Авангард а Пидкивка не выходи далеко из ворот всякое может быть дурак влетит
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+2
0
c99baf (Харьков)
05.03.2021 в 19:19
С победой,ждём в "вышке".
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+1
0
avatar
The Phantom (Одесса)
05.03.2021 в 19:26
Климов в первой лиге команду нормально финансировать не хочет, а еще и вышка, ну ну...
+5
-1


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