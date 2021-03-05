Хавбек Металлиста 1925: Команда готова бороться за чемпионство в Первой лиге

Полузащитник "Металлиста 1925" Михаил Шершень проанализировал осеннюю часть сезона и рассказал о подготовке команды к весенней части сезона.

- С чем связываете довольно невнятную игру "Металлиста 1925" в осенней части сезона?

- Считаю, что на качество игры повлияло множество факторов. Команду возглавил новый тренер, пришло много новичков. Новое руководство клуба объявило задачи на сезон. К сожалению, не все у нас получилось. Думаю, что весной будем играть в более привлекательный футбол.

- В зимнее межсезонье было подписано семь новичков. Получается, что сделали выводы после первой части сезона?

- Считаю, что нашу команду усилили качественные футболисты, которые смогут помочь достигать результата весной. По сборам заметно, что новички квалифицированные.

- Кто из них уже готов играть в основном составе?

- Считаю, что все футболисты готовы играть с первых минут в чемпионате. Кто бы ни вышел на поле, должен решать задачи. У нас нет деления на молодых и ветеранов, новичков и старожилов. Кто сильнее, тот и будет играть.

- Все запланированное на сборе в Харькове удалось выполнить?

- В Харькове заложили фундамент функциональной подготовки, провели хорошую беговую работу. В Турции уже можем больше работать с мячом. Приятно заниматься в таких комфортных условиях.

- Как оцените контрольные матчи?

- Была возможность сыграть четыре спарринга. Дважды выиграли, однажды проиграли и одну игру сыграли вничью. Доволен силой соперников на сборах. Отмечу победу над чемпионом Кыргызстана, также запомнился матч против "Окжетпеса". За счет таких спарринг-партнеров можем прогрессировать. Всегда интересно играть с представителями других стран, почувствовать их уровень футбола.

- Что изменил в команде Валерий Кривенцов за зиму?

- Кардинальных изменений не произошло. Требования главного тренера остались неизменными. Понимаем, что весной нас ожидает очень сложная борьба и ошибок никто прощать не будет. Главное, чтобы на поле был единый коллектив, который сможет решать поставленные задачи.

- Кого считаете главными конкурентами?

- Сейчас много амбициозных клубов, которые стремятся повыситься в классе. Отмечу "Верес", "Черноморец", "Оболонь", "Волынь". Нам будет непросто, но все зависит от нас.

- У вас есть амбиции побороться за чемпионство?

- Сейчас занимаем пятое место, но отстаем от лидера всего на шесть очков. Считаю, что "Металлист 1925" готов бороться за чемпионство.