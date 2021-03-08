Черноморец: О долгосрочном Прокопенко, ностальгии по Григорчуке и неожиданных уходах Маркевича и Ковальца

За время, прошедшее с момента перехода украинского футбола на самостоятельные рельсы, в истории одесского "Черноморца" произошло множество разных событий. Как со знаком "плюс", так и "минус". Увы, в последние месяцы в жизни некогда самобытной команды не все так гладко, как хотелось бы ее почитателям. Несмотря на солидный показатель в контрольных матчах и победе в стартовом поединке весенней части нынешнего сезона, в футбольной Одессе все еще не смолкают разговоры о необъяснимой отставке Сергея Ковальца. Казалось бы, кандидатура этого специалиста оптимальна для роли главного тренера "Черноморца", но вполне возможно, что его требовательность и используемый в работе девиз "В футболе нет мелочей" могли кому-то явно не понравиться. В разгар февраля Ковалец вынужден был покинуть свой пост, устав от неопределенности. Его терпение в ситуации, о которой неоднократно писал UA-Футбол, не могло быть безграничным. 52-летний специалист проработал в "Черноморце" девять месяцев, и как шутили впоследствии одесситы, за это время у него родилось понимание всей серьезности и разнообразия имеющихся в клубе проблем.

Если девятимесячный период для вынашивающей плод женщины считается долгим сроком, то для тренера он ничтожно мал. Тем не менее, в украинской истории "Черноморца" Сергей Ковалец отнюдь не является рекордсменом по краткосрочности пребывания во главе одесской команды. Среди 23 специалистов, кто возглавлял "моряков" в роли главного тренера или и.о. главного тренера с 1992 года и по настоящее время, были те, чьи сроки работы в силу разных причин оказались поменьше.

Интересно, что двое из них – Владимир Козеренко и Игорь Наконечный получали назначения от руководства клуба по два раза.

Виктор Прокопенко (5 лет 7 месяцев)

1988 (с декабря) – 1994 (до июля)

Если учесть, что этот авторитетный специалист во время своего второго пришествия на тренерский мостик "Черноморца" в 1989 году, захватил сразу два периода – союзный и украинский, то беспрерывный отрезок его работы длился пять с половиной лет. После распада СССР Виктор Прокопенко успешно трудился в чемпионате и Кубке Украины. За два с половиной года, в которые вошли три сезона – 1992, 1992/93 и 1993/94, под его руководством "моряки" выиграли два комплекта бронзовых наград и дважды побеждали в кубковом розыгрыше. Таких достижений на обоих фронтах никому из его последователей на украинской футбольной ниве добиться не удалось.

Леонид Буряк (3 года 9 месяцев)

1994 (с июля) – 1997 (до 20 июня); 1997 (с августа) – 1998 (до 7 июня)

Возглавив "Черноморец" в преддверии сезона-1994/95, Леониду Буряку досталось хорошее наследство. Во время своей работы в одесской команде Виктор Прокопенко создал сильный коллектив, который на протяжении нескольких лет словно по инерции входил в тройку лучших. Помимо кадрового наследия у Буряка в Одессе были отличные условия для работы – в частности, полная поддержка со стороны руководства клуба. Однако на исходе третьего сезона пребывания главным тренером "Черноморца" турнирные дела не заладились, и он вынужден был уйти. С тем, чтобы вернуться в него после перерыва в полтора месяца, уже после старта сезона-1997/98. Правда, до конца чемпионата он не доработал три тура.

Владимир Козеренко (6 месяцев)

1997 (с 20 июня) – 1997 (до начала августа); 1998 (с 7 июня) – 1998 (до 24 октября)

Работавший ассистентом Леонида Буряка в тернопольской "Ниве" и "Черноморце" Владимир Козеренко вынужден был дважды занимать должность исполняющего обязанности главного тренера. Сначала это было после первого ухода Буряка по завершении сезона-1996/97, когда ему пришлось готовить команду к новому чемпионату и руководить ею в пяти стартовых турах. А затем стать у тренерского штурвала за три тура до его окончания, после окончательного отъезда Буряка из Одессы. За два с половиной месяца, проведенных Козеренко в качестве рулевого "Черноморца", были события как со знаком "плюс", так и "минус". В частности, расставание с высшей лигой. В первой же лиге дела у этого специалиста не заладились и в разгар первого круга сезона-1998/99 ему пришлось покинуть клуб.

Александр Голоколосов (9 с половиной месяцев)

1998 (с 24 октября) – 1999 (до 16 августа)

Приняв бразды правления от новоиспеченного президента одесского клуба Леонида Климова, перебравшийся из СК "Одесса" в "Черноморец" Александр Голоколосов получил задание вернуть Одессе прописку в элите. На протяжении всего сезона, проведенного "моряками" в первой лиге, вверенный ему коллектив стремился выполнить поставленную перед ним задачу, и это ему удалось. Уверенно преодолев турнирную дистанцию во втором по рейтингу эшелоне украинского футбола, "Черноморец" не лучшим образом стартовал в сезоне-1999/2000 – уже в элите. Потерпев шесть поражений в семи турах, команда оказалась среди аутсайдеров. Это и предопределило отставку Голоколосова.

Валерий Мельник (8 дней)

1999 (с 16 августа) – 1999 (до 24 августа)

Пока руководство клуба завершало процесс переговоров с новым главным тренером после отставки Александра Голоколосова, временно исполняющим обязанности был назначен его ассистент – Валерий Мельник. Руководя "Черноморцем" в выездном матче с кировоградской "Звездой", ему удалось не оплошать – было добыто одно очко (итоговый результат 0:0). Вскоре после возвращения в Одессу Мельник стал готовиться к изменениям в тренерском штабе, и они произошли. На капитанском мостике "моряков" появился Анатолий Азаренков.

Анатолий Азаренков (2 года)

1999 (с 25 августа) – 2001 (до 10 августа)

Имеющий опыт совместной работы с Валерием Лобановским, Евгением Кучеревским и Владимиром Емцем специалист был приглашен в "Черноморец" с целью сохранения прописки в элите. По словам Азаренкова, селекция в клубе в ту пору напоминала рыбака, забросившего невод в море – что в него попалось, тем и приходилось довольствоваться. Возглавив "моряков" после восьми сыгранных в сезоне-1999/2000 туров, когда она находилась внизу турнирной таблицы, новый рулевой попытался было предпринять все возможное, чтобы выбраться из опасной зоны. Однако сделать это ему не удалось и команда "вылетела". А когда не заладилось уже в первой лиге на старте очередного сезона, пути Азаренкова и "Черноморца" разошлись.

Александр Скрипник (1 год 2 месяца)

2001 (с августа) – 2002 (до 29 сентября)

Руководство клуба после отставки Азаренкова доверило роль главного тренера местному специалисту – бывшему игроку "Черноморца" Александру Скрипнику. В отличие от его предшественника, ему удалось выполнить поставленную задачу. Под руководством Скрипника "моряки" уверенно провели сезон-2001/02, по итогам которого сумели вернуть Одессе утраченное было место в элите. В том чемпионате одесская команда порадовала несколькими беспроигрышными сериями, а также пропустила наименьшее количество мячей в первой лиге. Увы, в следующем сезоне дела в элите складывались не так, как хотелось бы…

Леонид Гайдаржи (4 с половиной месяца)

2002 (с 30 сентября) – 2003 (до 11 февраля)

Возвратившись в элиту со Скрипником, "Черноморец" никак не мог найти свою игру, то и дело теряя очки. Уже со старта чемпионата "моряки" стали разочаровывать своих почитателей, набрав в одиннадцати турах всего 4 пункта из 33 возможных. Барахтаясь в самом низу таблицы, одесская команда вновь оказалась под угрозой расставания с высшей лигой. В этой ситуации было решено доверить бразды правления помощнику Александра Скрипника – еще одному одесскому специалисту Леониду Гайдаржи. Он сумел не только вдохнуть в коллектив веру в свои силы, наладить игру, но и набрать 4 очка в 4 матчах, уступив лишь грандам – "Шахтеру" и "Динамо". Это помогло одесситам уйти с последнего места.

Семен Альтман (4 года 3 месяца)

2003 (с 11 февраля) – 2007 (до 18 июня)

Когда казалось, что наметившиеся сдвиги к лучшему в игре "Черноморца" вкупе с решением руководства клуба убрать приставку "и.о." в должности Леонида Гайдаржи помогут команде, на горизонте замаячила кандидатура Семена Альтмана. Опытный специалист, довольно неожиданно вынужденный покинуть в спешном порядке донецкий "Металлург", не постеснялся прийти на "живое место" главного тренера "Черноморца". Потеснив на этом посту Гайдаржи, предоставив ему возможность трудиться в должности ассистента, Альтман умело воспользовался заложенным его предшественником фундементом. Во многом благодаря этому одесситы сумели стабилизировать игру и в итоге поднялись в середину турнирной таблицы. В дальнейшем при Альтмане "Черноморец" занял третье место, завоевав бронзу сезона-2005/06. Но потом у команды начался кризис и отставка стала неизбежна.

Виталий Шевченко (1 год 4 месяца)

2007 (с 20 июня) – 2008 (до 2 ноября)

Виталия Шевченко хорошо знакомо одесским болельщикам по выступлениям в "Черноморце" в 70-80-х годах, поэтому новость о его назначении главным тренером в Одессе была воспринята с воодушевлением. Заменив исчерпавшего себя в одесском клубе Альтмана, он засучив рукава взялся за дело. Под руководством Шевченко, имевшего более чем 20-летний тренерский стаж, "моряки" выглядели ничуть не хуже, чем при его предшественнике. Правда, руководство клуба ожидало от специалиста другого результата, чем седьмое место по итогам сезона-2007/08. Не улучшил показатели "Черноморца" и следующий чемпионат, в разгар осенней части которого Виталий Шевченко ушел в отставку.

Виктор Гришко (8 месяцев 1 неделя)

2008 (с 3 ноября) – 2009 (до 11 августа)

продолжая традицию назначений на пост главного тренера человека, связанного с прошлым футбольной Одессы, руководство клуба остановило свой выбор на Викторе Гришко. Работавший в ту пору директором СДЮШОР "Черноморец" бывший голкипер до этого не имел тренерского опыта на профессиональном уровне, поэтому новая роль в клубной структуре стала для него серьезным испытанием. При Гришко одесская команда была сугубо домашней, набрав львиную долю очков в родных стенах. Итоговым местом "моряков" в сезоне-2008/09 стало десятое, и это считалось неудачей. Очередной чемпионат в футбольной Одессе ожидался с нетерпением, однако уже после четырех стартовых туров "Черноморец" занимал последнюю строчку в турнирной таблице. Это и предопределило судьбу Виктора Гришко, сложившего свои полномочия.

Игорь Наконечный (6 с половиной месяцев)

2009 (с 12 августа) – 2009 (до 1 сентября); 2010 (с 13 мая) – 2010 (до 11 ноября)

На тренерском мостике Виктора Гришко сменил бывший партнер по "Черноморцу" 80-х годов Игорь Наконечный. К тому моменту он имел богатый опыт тренерской работы, исчислявшийся более полуторами десятков лет. Он был тренером и главным тренером не только большинства одесских команд, но и клубов Молдовы и Азербайджана. В сезоне-2009/10 в "Черноморце" на посту и.о. главного тренера Наконечный проработал недолго – чуть больше двух недель, во время которых его команда выиграла в гостях у "Кривбасса" и уступила дома "Днепру". Затем на смену ему пришел другой специалист – Андрей Баль. И надо же было такому случиться, что после ухода Баля именно Наконечному пришлось вновь стать у руля "Черноморца". Это было в непростой для одесской команды период, когда она в очередной раз понизилась в классе. С ней специалист успешно провел осеннюю часть чемпионата, заложив фендамент для возвращения в элиту.

Андрей Баль (8 с половиной месяцев)

2009 (с 1 сентября) – 2010 (до 13 мая)

В тот момент, когда турнирные дела у "Черноморца" не ладились, руководство клуба призвало на помощь двух столичных специалистов – Андрея Баля и Олега Блохина. Первый из них был назначен на должность главного тренера, а второй – спортивного директора. За восемь месяцев с небольшим одесская команда отчаянно боролась за сохранение прописки в классе сильнейших, однако более неистовым в этом стремлении оказался криворожский "Кривбасс". В заочном соперничестве с "Черноморцем" криворожцы сотворили, казалось бы, невозможное: в последнем туре они обеспечили себе право играть в элите и в дальнейшем! В футбольной Одессе на расставание с Премьер-лигой отреагировали болезненно. Эта неудача вынудила Андрея Баля и Олега Блохина покинуть одесский клуб.

Роман Григорчук (4 года 1 месяц)

2010 (с 16 ноября) – 2014 (до 16 декабря)

С именем Романа Григорчука связан один из наиболее памятных этапов в биографии "Черноморца". Одесские болельщики до сих пор с ностальгией вспоминают многие яркие эпизоды из периода его работы – такие, как финал Кубка Украины, Суперкубок и выход в весеннюю часть Лиги Европы. Поначалу перед новым рулевым "моряков" стояла задача вернуться в Премьер-лигу, с которой он не без труда справился. Сезон-2011/12, проведенный в элите, был потрачен на определение состава и притирку игроков, после чего игра "Черноморца" постепенно стала обретать стабильность. В двух следующих чемпионатах команда Григорчука располагалась на высоких местах, что позволяло ей участвовать в еврокубковом турнире. После осенней части сезона-2014/15, когда дела в клубе пошли на спад, главный тренер решил его покинуть.

Александр Бабич (2 года 8 месяцев)

2014 (с 16 декабря) – 2017 (до 21 августа)

удачной работы Романа Григорчука сменившему его на посту рулевого "Черноморца" Александру Бабича пришлось сложно. В период зимнего перерыва в сезоне-2014/15 команду покинула большая группа футболистов, что не могло не осложнить работу новому тренерскому штабу. На протяжении больше двух с половиной лет пребывания на капитанском мостике в игре команды Бабича был отрезок, когда ей удалось подняться на почетное 6-е место. Было это в сезоне-2016/17, который обнадежил болельщиков в большей мере по турнирным показателям, чем по игре. Когда же стартовал новый чемпионат, "Черноморец" стал проигрывать матч за матчем. того, как в первых шести турах подопечные Бабича сумели заработать лишь одно очко, фаны потребовали его отставки.

Александр Грановский (13 дней)

2017 (с 22 августа) - 2017 (до 3 сентября)

исполняющим обязанности главного тренера после ухода Александра Бабича был назначен его ближайший помощник Александр Грановский. В этой роли он пробыл недолго, успев за столь короткий промежуток времени принять решения по судьбе ряда игроков и повезти команду на матч в Запорожье, где предстояло соперничать с луганской "Зарей". В этой встрече "Черноморец" крупно проиграл со счетом 0:5, а спустя неделю у его руля появился новый специалист – Олег Дулуб.

Олег Дулуб (3 с половиной месяца)

2017 (с 4 сентября) – 2017 (до 22 декабря)

Стоило лишь белорусскому тренеру возглавить одесскую команду, как в первом же матче она одержала победу – в Кропивницком над "Звездой". Этот успех вкупе с усилением состава, профессиональным отношением и человеческими качествами Олега Дулуба сыграли немаловажную роль в турнирных делах "Черноморца". "Моряки" ожили, сотворив сразу несколько сенсаций – сыграли вничью с донецким "Шахтером" и победили киевское "Динамо". В отличие от своих предшественников, работавших в первых семи турах, Дулуб сумел вселить в футболистов уверенность в собственных силах. Турнирные показатели одесской команды существенно улучшились, что сказалось и на месте в таблице. Если раньше "Черноморец" ее замыкал, то затем поднялся на несколько ступенек выше. Кто знает, как бы сложилась дальнейшая судьба белоруса, если бы не сказалась специфичность руководства одесского клуба.

Константин Фролов (около 6 месяцев)

2017 (с 23 декабря) – 2018 (до 12 июня)

В свое время Константин Фролов эффективно работал с дублем "Черноморца", с которым дважды занимал третье место – в сезонах 2006/07 и 2008/09. Учитывая этот факт плюс опыт тренерской деятельности в Казахстане и Грузии, руководство доверило ему в столь ответственный момент капитанский штурвал. Фролов готовил команду во время зимних сборов, а затем провел с ней всю весеннюю часть сезона-2017/18. В ее ходе "Черноморец" пытался что-то изменить к лучшему, однако прыгнуть выше головы по целому ряду причин не смог. А когда "моряки" получили право сыграть два матча плей-офф с ФК "Полтава", у болельщиков забрезжала надежда на сохранение прописки в Премьер-лиге. Увы, этого не случилось. После домашней ничьей 0:0 в первом матче "Черноморец" крупно проиграл в ответной встрече на выезде – 0:3, а спустя две недели место Фролова занял болгарин Ангел Червенков.

Ангел Червенков (1 год 3 месяца)

2018 (с 13 июня) – 2019 (до 16 сентября)

болгарина на роль главного тренера "моряков", по мнению футбольной Одессы, стало одной из наибольших ошибок руководства клуба в этом вопросе. Поначалу все вроде бы складывалось в пользу Ангела Червенкова. Вскоре после его появления у руля "Черноморца" в высоких кабинетах украинской футбольной власти было решено оставить за Одессой прописку в Премьер-лиге вместо прекратившего свое существование ФК "Полтава". А затем на старте сезона-2018/19 после четырех туров "моряки" даже входили в лидирующую группу. Но со временем все круто изменилось и при тренерстве Червенкова "моряки" стали устанавливать один антирекорд за другим. В ходе чемпионата рьяные болельщики "Черноморца" неоднократно требовали отставки болгарина, но ни он, ни руководство клуба на это не шли. Лишь когда вылетевшая из элиты одесская команда начала ставить антирекорды в первой лиге, Ангел Червенков все же ушел.

Виталий Старовик (28 дней)

2019 (с 16 сентября) – 2019 (до 13 октября)

После провальной работы Червенкова клубное руководство занялось поиском специалиста, который мог бы взяться за тренерское дело в "Черноморце". А до этого роль временно исполняющего обязанности главного тренера была доверена одному из представителей тренерского штаба клуба – Виталию Старовику. Под руководством 41-летнего наставника черно-синие сыграли четыре матча, в которых одержали одну победу, дважды завершали игры вничью и один раз уступили. Не прошло и месяца с момента назначения Старовика, как стало известно, что "Черноморец" возглавил другой 41-летний тренер - Остап Маркевич.

Остап Маркевич (6 с половиной месяцев)

2019 (с 14 октября) – 2020 (до 27 апреля)

покинувший волочиский "Агробизнес" Остап Маркевич всего через неделю после отставки приехал в Одессу, где ему были доверены бразды правления в "Черноморце". На тот момент команда расположилась во второй части турнирной таблицы первой лиги, имея перед собой цель вернуться в элиту. Сыну известного украинского тренера предстояло наверстать упущенное своими предшественниками, ликвидировав немалое очковое расставание от большой группы претендентов на повышение в классе. Однако спустя какое-то время стало понятно, что сделать это нереально. Маркевич-младший готов был посвятить себя реализации поставленой перед "Черноморцем" задачи в следующем сезоне, но столкнувшись с непрофессиональным отношением со стороны руководства, принял решение уйти.

Сергей Ковалец (9 месяцев)

2020 (с 12 мая) – 2021 (до 17 февраля)

Успевший сделать себе имя в украинском футболе благодаря успешной работе в ряде клубов Сергей Ковалец получил приглашение в отнюдь не лучшее время для "Черноморца". Оно поступило в тот момент, когда команда прочно обосновалась в середине турнирной иаблицы первой лиги и речи о возвращении в элиту в сезоне-2019/20 быть не могло. Все планы и надежды нового рулевого "моряков" были связаны с текущим чемпионатом, в котором все складывалось удачно. Одесская команда долгое время шла во главе турнирной таблицы, что не могло не вселять оптимизм в сердца ее почитателей. Даже несмотря на тот факт, что из-за коронавирусных проблем "Черноморец" ушел на зимние каникулы досрочно, за два тура ранее, шансы вернуться в элиту по-прежнему оставались высоки. Но профессиональное отношение к футболу Ковальца шло вразрез с непрофессиональным отношением со стороны руководства клуба. Вот он и ушел.

Алексей Антонов (?)

2021 (с 18 февраля) - …

Хорошо известный одесским болельщикам по выступлениям в "Черноморце" в роли игрока Алексей Антонов заменил Ковальца сразу же после его ухода. Несмотря на то, что в СМИ фигурировало много кандидатур (львиная доля из них – фейковые) на должность рулевого, именно этот молодой специалист ныне является таковым. Насколько успешным окажется Антонов для одесского клуба и как долго продержится он на своем посту, покажет время.