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Черноморец: О долгосрочном Прокопенко, ностальгии по Григорчуке и неожиданных уходах Маркевича и Ковальца
Корреспондент UA-Футбол проанализировал трудовые отрезки наставников моряков, определив их по длительности пребывания у руля команды
Фото - ФК Черноморец
За время, прошедшее с момента перехода украинского футбола на самостоятельные рельсы, в истории одесского "Черноморца" произошло множество разных событий. Как со знаком "плюс", так и "минус". Увы, в последние месяцы в жизни некогда самобытной команды не все так гладко, как хотелось бы ее почитателям. Несмотря на солидный показатель в контрольных матчах и победе в стартовом поединке весенней части нынешнего сезона, в футбольной Одессе все еще не смолкают разговоры о необъяснимой отставке Сергея Ковальца. Казалось бы, кандидатура этого специалиста оптимальна для роли главного тренера "Черноморца", но вполне возможно, что его требовательность и используемый в работе девиз "В футболе нет мелочей" могли кому-то явно не понравиться. В разгар февраля Ковалец вынужден был покинуть свой пост, устав от неопределенности. Его терпение в ситуации, о которой неоднократно писал UA-Футбол, не могло быть безграничным. 52-летний специалист проработал в "Черноморце" девять месяцев, и как шутили впоследствии одесситы, за это время у него родилось понимание всей серьезности и разнообразия имеющихся в клубе проблем.
Если девятимесячный период для вынашивающей плод женщины считается долгим сроком, то для тренера он ничтожно мал. Тем не менее, в украинской истории "Черноморца" Сергей Ковалец отнюдь не является рекордсменом по краткосрочности пребывания во главе одесской команды. Среди 23 специалистов, кто возглавлял "моряков" в роли главного тренера или и.о. главного тренера с 1992 года и по настоящее время, были те, чьи сроки работы в силу разных причин оказались поменьше.
Интересно, что двое из них – Владимир Козеренко и Игорь Наконечный получали назначения от руководства клуба по два раза.
- Виктор Прокопенко (5 лет 7 месяцев)
1988 (с декабря) – 1994 (до июля)
Если учесть, что этот авторитетный специалист во время своего второго пришествия на тренерский мостик "Черноморца" в 1989 году, захватил сразу два периода – союзный и украинский, то беспрерывный отрезок его работы длился пять с половиной лет. После распада СССР Виктор Прокопенко успешно трудился в чемпионате и Кубке Украины. За два с половиной года, в которые вошли три сезона – 1992, 1992/93 и 1993/94, под его руководством "моряки" выиграли два комплекта бронзовых наград и дважды побеждали в кубковом розыгрыше. Таких достижений на обоих фронтах никому из его последователей на украинской футбольной ниве добиться не удалось.
- Леонид Буряк (3 года 9 месяцев)
1994 (с июля) – 1997 (до 20 июня); 1997 (с августа) – 1998 (до 7 июня)
Возглавив "Черноморец" в преддверии сезона-1994/95, Леониду Буряку досталось хорошее наследство. Во время своей работы в одесской команде Виктор Прокопенко создал сильный коллектив, который на протяжении нескольких лет словно по инерции входил в тройку лучших. Помимо кадрового наследия у Буряка в Одессе были отличные условия для работы – в частности, полная поддержка со стороны руководства клуба. Однако на исходе третьего сезона пребывания главным тренером "Черноморца" турнирные дела не заладились, и он вынужден был уйти. С тем, чтобы вернуться в него после перерыва в полтора месяца, уже после старта сезона-1997/98. Правда, до конца чемпионата он не доработал три тура.
- Владимир Козеренко (6 месяцев)
1997 (с 20 июня) – 1997 (до начала августа); 1998 (с 7 июня) – 1998 (до 24 октября)
Работавший ассистентом Леонида Буряка в тернопольской "Ниве" и "Черноморце" Владимир Козеренко вынужден был дважды занимать должность исполняющего обязанности главного тренера. Сначала это было после первого ухода Буряка по завершении сезона-1996/97, когда ему пришлось готовить команду к новому чемпионату и руководить ею в пяти стартовых турах. А затем стать у тренерского штурвала за три тура до его окончания, после окончательного отъезда Буряка из Одессы. За два с половиной месяца, проведенных Козеренко в качестве рулевого "Черноморца", были события как со знаком "плюс", так и "минус". В частности, расставание с высшей лигой. В первой же лиге дела у этого специалиста не заладились и в разгар первого круга сезона-1998/99 ему пришлось покинуть клуб.
- Александр Голоколосов (9 с половиной месяцев)
1998 (с 24 октября) – 1999 (до 16 августа)
Приняв бразды правления от новоиспеченного президента одесского клуба Леонида Климова, перебравшийся из СК "Одесса" в "Черноморец" Александр Голоколосов получил задание вернуть Одессе прописку в элите. На протяжении всего сезона, проведенного "моряками" в первой лиге, вверенный ему коллектив стремился выполнить поставленную перед ним задачу, и это ему удалось. Уверенно преодолев турнирную дистанцию во втором по рейтингу эшелоне украинского футбола, "Черноморец" не лучшим образом стартовал в сезоне-1999/2000 – уже в элите. Потерпев шесть поражений в семи турах, команда оказалась среди аутсайдеров. Это и предопределило отставку Голоколосова.
- Валерий Мельник (8 дней)
1999 (с 16 августа) – 1999 (до 24 августа)
Пока руководство клуба завершало процесс переговоров с новым главным тренером после отставки Александра Голоколосова, временно исполняющим обязанности был назначен его ассистент – Валерий Мельник. Руководя "Черноморцем" в выездном матче с кировоградской "Звездой", ему удалось не оплошать – было добыто одно очко (итоговый результат 0:0). Вскоре после возвращения в Одессу Мельник стал готовиться к изменениям в тренерском штабе, и они произошли. На капитанском мостике "моряков" появился Анатолий Азаренков.
- Анатолий Азаренков (2 года)
1999 (с 25 августа) – 2001 (до 10 августа)
Имеющий опыт совместной работы с Валерием Лобановским, Евгением Кучеревским и Владимиром Емцем специалист был приглашен в "Черноморец" с целью сохранения прописки в элите. По словам Азаренкова, селекция в клубе в ту пору напоминала рыбака, забросившего невод в море – что в него попалось, тем и приходилось довольствоваться. Возглавив "моряков" после восьми сыгранных в сезоне-1999/2000 туров, когда она находилась внизу турнирной таблицы, новый рулевой попытался было предпринять все возможное, чтобы выбраться из опасной зоны. Однако сделать это ему не удалось и команда "вылетела". А когда не заладилось уже в первой лиге на старте очередного сезона, пути Азаренкова и "Черноморца" разошлись.
- Александр Скрипник (1 год 2 месяца)
2001 (с августа) – 2002 (до 29 сентября)
Руководство клуба после отставки Азаренкова доверило роль главного тренера местному специалисту – бывшему игроку "Черноморца" Александру Скрипнику. В отличие от его предшественника, ему удалось выполнить поставленную задачу. Под руководством Скрипника "моряки" уверенно провели сезон-2001/02, по итогам которого сумели вернуть Одессе утраченное было место в элите. В том чемпионате одесская команда порадовала несколькими беспроигрышными сериями, а также пропустила наименьшее количество мячей в первой лиге. Увы, в следующем сезоне дела в элите складывались не так, как хотелось бы…
- Леонид Гайдаржи (4 с половиной месяца)
2002 (с 30 сентября) – 2003 (до 11 февраля)
Возвратившись в элиту со Скрипником, "Черноморец" никак не мог найти свою игру, то и дело теряя очки. Уже со старта чемпионата "моряки" стали разочаровывать своих почитателей, набрав в одиннадцати турах всего 4 пункта из 33 возможных. Барахтаясь в самом низу таблицы, одесская команда вновь оказалась под угрозой расставания с высшей лигой. В этой ситуации было решено доверить бразды правления помощнику Александра Скрипника – еще одному одесскому специалисту Леониду Гайдаржи. Он сумел не только вдохнуть в коллектив веру в свои силы, наладить игру, но и набрать 4 очка в 4 матчах, уступив лишь грандам – "Шахтеру" и "Динамо". Это помогло одесситам уйти с последнего места.
- Семен Альтман (4 года 3 месяца)
2003 (с 11 февраля) – 2007 (до 18 июня)
Когда казалось, что наметившиеся сдвиги к лучшему в игре "Черноморца" вкупе с решением руководства клуба убрать приставку "и.о." в должности Леонида Гайдаржи помогут команде, на горизонте замаячила кандидатура Семена Альтмана. Опытный специалист, довольно неожиданно вынужденный покинуть в спешном порядке донецкий "Металлург", не постеснялся прийти на "живое место" главного тренера "Черноморца". Потеснив на этом посту Гайдаржи, предоставив ему возможность трудиться в должности ассистента, Альтман умело воспользовался заложенным его предшественником фундементом. Во многом благодаря этому одесситы сумели стабилизировать игру и в итоге поднялись в середину турнирной таблицы. В дальнейшем при Альтмане "Черноморец" занял третье место, завоевав бронзу сезона-2005/06. Но потом у команды начался кризис и отставка стала неизбежна.
- Виталий Шевченко (1 год 4 месяца)
2007 (с 20 июня) – 2008 (до 2 ноября)
Виталия Шевченко хорошо знакомо одесским болельщикам по выступлениям в "Черноморце" в 70-80-х годах, поэтому новость о его назначении главным тренером в Одессе была воспринята с воодушевлением. Заменив исчерпавшего себя в одесском клубе Альтмана, он засучив рукава взялся за дело. Под руководством Шевченко, имевшего более чем 20-летний тренерский стаж, "моряки" выглядели ничуть не хуже, чем при его предшественнике. Правда, руководство клуба ожидало от специалиста другого результата, чем седьмое место по итогам сезона-2007/08. Не улучшил показатели "Черноморца" и следующий чемпионат, в разгар осенней части которого Виталий Шевченко ушел в отставку.
- Виктор Гришко (8 месяцев 1 неделя)
2008 (с 3 ноября) – 2009 (до 11 августа)
продолжая традицию назначений на пост главного тренера человека, связанного с прошлым футбольной Одессы, руководство клуба остановило свой выбор на Викторе Гришко. Работавший в ту пору директором СДЮШОР "Черноморец" бывший голкипер до этого не имел тренерского опыта на профессиональном уровне, поэтому новая роль в клубной структуре стала для него серьезным испытанием. При Гришко одесская команда была сугубо домашней, набрав львиную долю очков в родных стенах. Итоговым местом "моряков" в сезоне-2008/09 стало десятое, и это считалось неудачей. Очередной чемпионат в футбольной Одессе ожидался с нетерпением, однако уже после четырех стартовых туров "Черноморец" занимал последнюю строчку в турнирной таблице. Это и предопределило судьбу Виктора Гришко, сложившего свои полномочия.
- Игорь Наконечный (6 с половиной месяцев)
2009 (с 12 августа) – 2009 (до 1 сентября); 2010 (с 13 мая) – 2010 (до 11 ноября)
На тренерском мостике Виктора Гришко сменил бывший партнер по "Черноморцу" 80-х годов Игорь Наконечный. К тому моменту он имел богатый опыт тренерской работы, исчислявшийся более полуторами десятков лет. Он был тренером и главным тренером не только большинства одесских команд, но и клубов Молдовы и Азербайджана. В сезоне-2009/10 в "Черноморце" на посту и.о. главного тренера Наконечный проработал недолго – чуть больше двух недель, во время которых его команда выиграла в гостях у "Кривбасса" и уступила дома "Днепру". Затем на смену ему пришел другой специалист – Андрей Баль. И надо же было такому случиться, что после ухода Баля именно Наконечному пришлось вновь стать у руля "Черноморца". Это было в непростой для одесской команды период, когда она в очередной раз понизилась в классе. С ней специалист успешно провел осеннюю часть чемпионата, заложив фендамент для возвращения в элиту.
- Андрей Баль (8 с половиной месяцев)
2009 (с 1 сентября) – 2010 (до 13 мая)
В тот момент, когда турнирные дела у "Черноморца" не ладились, руководство клуба призвало на помощь двух столичных специалистов – Андрея Баля и Олега Блохина. Первый из них был назначен на должность главного тренера, а второй – спортивного директора. За восемь месяцев с небольшим одесская команда отчаянно боролась за сохранение прописки в классе сильнейших, однако более неистовым в этом стремлении оказался криворожский "Кривбасс". В заочном соперничестве с "Черноморцем" криворожцы сотворили, казалось бы, невозможное: в последнем туре они обеспечили себе право играть в элите и в дальнейшем! В футбольной Одессе на расставание с Премьер-лигой отреагировали болезненно. Эта неудача вынудила Андрея Баля и Олега Блохина покинуть одесский клуб.
- Роман Григорчук (4 года 1 месяц)
2010 (с 16 ноября) – 2014 (до 16 декабря)
С именем Романа Григорчука связан один из наиболее памятных этапов в биографии "Черноморца". Одесские болельщики до сих пор с ностальгией вспоминают многие яркие эпизоды из периода его работы – такие, как финал Кубка Украины, Суперкубок и выход в весеннюю часть Лиги Европы. Поначалу перед новым рулевым "моряков" стояла задача вернуться в Премьер-лигу, с которой он не без труда справился. Сезон-2011/12, проведенный в элите, был потрачен на определение состава и притирку игроков, после чего игра "Черноморца" постепенно стала обретать стабильность. В двух следующих чемпионатах команда Григорчука располагалась на высоких местах, что позволяло ей участвовать в еврокубковом турнире. После осенней части сезона-2014/15, когда дела в клубе пошли на спад, главный тренер решил его покинуть.
- Александр Бабич (2 года 8 месяцев)
2014 (с 16 декабря) – 2017 (до 21 августа)
удачной работы Романа Григорчука сменившему его на посту рулевого "Черноморца" Александру Бабича пришлось сложно. В период зимнего перерыва в сезоне-2014/15 команду покинула большая группа футболистов, что не могло не осложнить работу новому тренерскому штабу. На протяжении больше двух с половиной лет пребывания на капитанском мостике в игре команды Бабича был отрезок, когда ей удалось подняться на почетное 6-е место. Было это в сезоне-2016/17, который обнадежил болельщиков в большей мере по турнирным показателям, чем по игре. Когда же стартовал новый чемпионат, "Черноморец" стал проигрывать матч за матчем. того, как в первых шести турах подопечные Бабича сумели заработать лишь одно очко, фаны потребовали его отставки.
- Александр Грановский (13 дней)
2017 (с 22 августа) - 2017 (до 3 сентября)
исполняющим обязанности главного тренера после ухода Александра Бабича был назначен его ближайший помощник Александр Грановский. В этой роли он пробыл недолго, успев за столь короткий промежуток времени принять решения по судьбе ряда игроков и повезти команду на матч в Запорожье, где предстояло соперничать с луганской "Зарей". В этой встрече "Черноморец" крупно проиграл со счетом 0:5, а спустя неделю у его руля появился новый специалист – Олег Дулуб.
- Олег Дулуб (3 с половиной месяца)
2017 (с 4 сентября) – 2017 (до 22 декабря)
Стоило лишь белорусскому тренеру возглавить одесскую команду, как в первом же матче она одержала победу – в Кропивницком над "Звездой". Этот успех вкупе с усилением состава, профессиональным отношением и человеческими качествами Олега Дулуба сыграли немаловажную роль в турнирных делах "Черноморца". "Моряки" ожили, сотворив сразу несколько сенсаций – сыграли вничью с донецким "Шахтером" и победили киевское "Динамо". В отличие от своих предшественников, работавших в первых семи турах, Дулуб сумел вселить в футболистов уверенность в собственных силах. Турнирные показатели одесской команды существенно улучшились, что сказалось и на месте в таблице. Если раньше "Черноморец" ее замыкал, то затем поднялся на несколько ступенек выше. Кто знает, как бы сложилась дальнейшая судьба белоруса, если бы не сказалась специфичность руководства одесского клуба.
- Константин Фролов (около 6 месяцев)
2017 (с 23 декабря) – 2018 (до 12 июня)
В свое время Константин Фролов эффективно работал с дублем "Черноморца", с которым дважды занимал третье место – в сезонах 2006/07 и 2008/09. Учитывая этот факт плюс опыт тренерской деятельности в Казахстане и Грузии, руководство доверило ему в столь ответственный момент капитанский штурвал. Фролов готовил команду во время зимних сборов, а затем провел с ней всю весеннюю часть сезона-2017/18. В ее ходе "Черноморец" пытался что-то изменить к лучшему, однако прыгнуть выше головы по целому ряду причин не смог. А когда "моряки" получили право сыграть два матча плей-офф с ФК "Полтава", у болельщиков забрезжала надежда на сохранение прописки в Премьер-лиге. Увы, этого не случилось. После домашней ничьей 0:0 в первом матче "Черноморец" крупно проиграл в ответной встрече на выезде – 0:3, а спустя две недели место Фролова занял болгарин Ангел Червенков.
- Ангел Червенков (1 год 3 месяца)
2018 (с 13 июня) – 2019 (до 16 сентября)
болгарина на роль главного тренера "моряков", по мнению футбольной Одессы, стало одной из наибольших ошибок руководства клуба в этом вопросе. Поначалу все вроде бы складывалось в пользу Ангела Червенкова. Вскоре после его появления у руля "Черноморца" в высоких кабинетах украинской футбольной власти было решено оставить за Одессой прописку в Премьер-лиге вместо прекратившего свое существование ФК "Полтава". А затем на старте сезона-2018/19 после четырех туров "моряки" даже входили в лидирующую группу. Но со временем все круто изменилось и при тренерстве Червенкова "моряки" стали устанавливать один антирекорд за другим. В ходе чемпионата рьяные болельщики "Черноморца" неоднократно требовали отставки болгарина, но ни он, ни руководство клуба на это не шли. Лишь когда вылетевшая из элиты одесская команда начала ставить антирекорды в первой лиге, Ангел Червенков все же ушел.
- Виталий Старовик (28 дней)
2019 (с 16 сентября) – 2019 (до 13 октября)
После провальной работы Червенкова клубное руководство занялось поиском специалиста, который мог бы взяться за тренерское дело в "Черноморце". А до этого роль временно исполняющего обязанности главного тренера была доверена одному из представителей тренерского штаба клуба – Виталию Старовику. Под руководством 41-летнего наставника черно-синие сыграли четыре матча, в которых одержали одну победу, дважды завершали игры вничью и один раз уступили. Не прошло и месяца с момента назначения Старовика, как стало известно, что "Черноморец" возглавил другой 41-летний тренер - Остап Маркевич.
- Остап Маркевич (6 с половиной месяцев)
2019 (с 14 октября) – 2020 (до 27 апреля)
покинувший волочиский "Агробизнес" Остап Маркевич всего через неделю после отставки приехал в Одессу, где ему были доверены бразды правления в "Черноморце". На тот момент команда расположилась во второй части турнирной таблицы первой лиги, имея перед собой цель вернуться в элиту. Сыну известного украинского тренера предстояло наверстать упущенное своими предшественниками, ликвидировав немалое очковое расставание от большой группы претендентов на повышение в классе. Однако спустя какое-то время стало понятно, что сделать это нереально. Маркевич-младший готов был посвятить себя реализации поставленой перед "Черноморцем" задачи в следующем сезоне, но столкнувшись с непрофессиональным отношением со стороны руководства, принял решение уйти.
- Сергей Ковалец (9 месяцев)
2020 (с 12 мая) – 2021 (до 17 февраля)
Успевший сделать себе имя в украинском футболе благодаря успешной работе в ряде клубов Сергей Ковалец получил приглашение в отнюдь не лучшее время для "Черноморца". Оно поступило в тот момент, когда команда прочно обосновалась в середине турнирной иаблицы первой лиги и речи о возвращении в элиту в сезоне-2019/20 быть не могло. Все планы и надежды нового рулевого "моряков" были связаны с текущим чемпионатом, в котором все складывалось удачно. Одесская команда долгое время шла во главе турнирной таблицы, что не могло не вселять оптимизм в сердца ее почитателей. Даже несмотря на тот факт, что из-за коронавирусных проблем "Черноморец" ушел на зимние каникулы досрочно, за два тура ранее, шансы вернуться в элиту по-прежнему оставались высоки. Но профессиональное отношение к футболу Ковальца шло вразрез с непрофессиональным отношением со стороны руководства клуба. Вот он и ушел.
- Алексей Антонов (?)
2021 (с 18 февраля) - …
Хорошо известный одесским болельщикам по выступлениям в "Черноморце" в роли игрока Алексей Антонов заменил Ковальца сразу же после его ухода. Несмотря на то, что в СМИ фигурировало много кандидатур (львиная доля из них – фейковые) на должность рулевого, именно этот молодой специалист ныне является таковым. Насколько успешным окажется Антонов для одесского клуба и как долго продержится он на своем посту, покажет время.
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