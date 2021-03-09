Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Алексей Гай вернулся в Черноморец в качестве тренера
Гай стал помощником Алексея Антонова
chernomorets.odessa.ua
Известный в прошлом украинский футболист Алексей Гай вошел в тренерский штаб одесского "
38-летний специалист будет помогать новому главному тренеру команды Алексею Антонову.
В тренерском штабе "Черноморца" Гай заменит Андрея Ущаповского, который переходит на работу в другой клуб.
Отметим, что это первый тренерский опыт Гая во взрослом футболе. Ранее он работал главой комитета детско-юношеского футбола Одесской областной футбольной ассоциации.
Также напомним, что в 2013-2014 годах Гай выступал за "Черноморец" в качестве игрока. И нынешний наставник команды Антонов был его партнером по команде.
Популярное сейчас
- "Лучше уйти в аренду". Хавбек Динамо признался, что благодарен Хацкевичу за честность
- Символическая сборная 17-го тура УПЛ по версии UA-Футбол
- Умер легендарный футболист Карпат
- Черноморец побеждает и догоняет Агробизнес. Турнирная таблица Первой лиги 2020/21
- Эффектная журналистка, на которую засмотрелся футболист Ювентуса прямо во время матча. ФОТО
- Кирилл Ковалец: Когда нашел будущую жену ВКонтакте, не знал, что она сестра Романа Зозули