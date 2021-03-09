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Алексей Гай вернулся в Черноморец в качестве тренера

Первая лига
(2 голосов)

Гай стал помощником Алексея Антонова

Алексей Гай вернулся в Черноморец в качестве тренера

chernomorets.odessa.ua

Новина українською

Известный в прошлом украинский футболист Алексей Гай вошел в тренерский штаб одесского "Черноморца".

38-летний специалист будет помогать новому главному тренеру команды Алексею Антонову.

В тренерском штабе "Черноморца" Гай заменит Андрея Ущаповского, который переходит на работу в другой клуб.

Отметим, что это первый тренерский опыт Гая во взрослом футболе. Ранее он работал главой комитета детско-юношеского футбола Одесской областной футбольной ассоциации.

Также напомним, что в 2013-2014 годах Гай выступал за "Черноморец" в качестве игрока. И нынешний наставник команды Антонов был его партнером по команде.

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В статье: Алексей Гай Черноморец (Одесса)
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Источник:
Черноморец

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
09.03.2021 в 19:01
Карты в руки и вперёд к победам --2 молодых тренера покажите класс
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