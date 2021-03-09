Алексей Гай вернулся в Черноморец в качестве тренера

Известный в прошлом украинский футболист Алексей Гай вошел в тренерский штаб одесского " Черноморца ".

38-летний специалист будет помогать новому главному тренеру команды Алексею Антонову.

В тренерском штабе "Черноморца" Гай заменит Андрея Ущаповского, который переходит на работу в другой клуб.

Отметим, что это первый тренерский опыт Гая во взрослом футболе. Ранее он работал главой комитета детско-юношеского футбола Одесской областной футбольной ассоциации.

Также напомним, что в 2013-2014 годах Гай выступал за "Черноморец" в качестве игрока. И нынешний наставник команды Антонов был его партнером по команде.