Волынь подписала Коломойца, Шарпара и конголезца Нкололо

" Волынь " официально объявила о подписании трех новичков.

Игроками команды стали полузащитники Вячеслав Шарпара и Жордан Нкололо, а также нападающего Юрий Коломоец.

33-летний Шарпар ранее уже выступал за "Волынь", суммарно сыграв в 100 матчах за команды во всех турнирах. Последним клубом игрока была "Рига".

28-летний конголезец Нкололо ранее играл во Франции, Румынии, Хорватии, а в последнее время выступал за "Ригу".

Экс-форвард "Ворсклы" Коломоец в прошлом году выступал за эстонскую "Левадию". Зимой футболист находился в расположении таджикского "Истиклола".