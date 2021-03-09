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Волынь подписала Коломойца, Шарпара и конголезца Нкололо

Первая лига
(1 голосов)

Усиление для лучан

Волынь подписала Коломойца, Шарпара и конголезца Нкололо

fcvolyn.net

Новина українською

"Волынь" официально объявила о подписании трех новичков.

Игроками команды стали полузащитники Вячеслав Шарпара и Жордан Нкололо, а также нападающего Юрий Коломоец.

33-летний Шарпар ранее уже выступал за "Волынь", суммарно сыграв в 100 матчах за команды во всех турнирах. Последним клубом игрока была "Рига".

28-летний конголезец Нкололо ранее играл во Франции, Румынии, Хорватии, а в последнее время выступал за "Ригу".

Экс-форвард "Ворсклы" Коломоец в прошлом году выступал за эстонскую "Левадию". Зимой футболист находился в расположении таджикского "Истиклола".

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В статье: Волынь (Луцк) Вячеслав Шарпар Юрий Коломоец Жордан Нкололо
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Источник:
ФК Волынь

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Комментарии (1)
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Cannabis Sativa (Луцк)
09.03.2021 в 22:29
"Игроками команды стали полузащитники Вячеслав Шарпара и Жордан Нкололо, а также нападающего Юрий Коломоец." (с) На каком языке это написано? Судя по спряжениям и падежам это явно не русский. На українську, беларускай, србску и българский тоже не похоже... Уважаемая редакция сайта, имейте уважение к своим читателям — возьмите на работу редактора. Пожалуйста! Очень вас прошу! Ну или хотя бы попросите авторов не публиковать статьи в нетрезвом состоянии. Не солидно как-то...
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