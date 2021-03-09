Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Волынь подписала Коломойца, Шарпара и конголезца Нкололо
Усиление для лучан
fcvolyn.net
"
Игроками команды стали полузащитники Вячеслав Шарпара и Жордан Нкололо, а также нападающего Юрий Коломоец.
33-летний Шарпар ранее уже выступал за "Волынь", суммарно сыграв в 100 матчах за команды во всех турнирах. Последним клубом игрока была "Рига".
28-летний конголезец Нкололо ранее играл во Франции, Румынии, Хорватии, а в последнее время выступал за "Ригу".
Экс-форвард "Ворсклы" Коломоец в прошлом году выступал за эстонскую "Левадию". Зимой футболист находился в расположении таджикского "Истиклола".
Популярное сейчас
- Не пора ли Артёму Владимировичу задуматься о завершении карьеры? О чём говорить после 17 тура УПЛ
- Алекс Великих оценил вероятность приезда Аллегри в Шахтер
- Юрий Береза: Возродить тот Металлист невозможно, как и Днепр
- Будет носить имя главнокомандующего УПА: Тернопольский местный стадион изменил название
- Эффектная журналистка, на которую засмотрелся футболист Ювентуса прямо во время матча. ФОТО
- Игроки Шахтера устроили зажигательную вечеринку перед матчем с Зарей. ВИДЕО