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Аутсайдер Первой лиги прекратил сотрудничество с двумя игроками
Оба футболиста выступали за херсонский клуб с прошлого сезона
Фото: mfc.mk.ua
Полузащитники Владислав Барский и Максим Ольховиков прекратили сотрудничество с "Кристаллом". Об этом сообщает Meta-ratings.
И воспитанник николаевского футбола Барский, и уроженец Израиля Ольховиков, переехавший в Украину в возрасте трех лет, защищали цвета херсонского клуба с прошлого года.
23-летний Барский в нынешнем сезоне Первой лиги провел 4 матча и забил 1 мяч, 19-летний Ольховиков принял участие в 3 поединках.
Напомним, что в турнирной таблице Первой лиги "Кристалл" находится на последнем, 16-м месте, в активе клуба 4 очка. Следующий матч,19 марта команда Вадима Евтушенко сыграет с лидера чемпионатом "Агробизнесом".
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