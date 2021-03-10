  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Аутсайдер Первой лиги прекратил сотрудничество с двумя игроками
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Аутсайдер Первой лиги прекратил сотрудничество с двумя игроками

Первая лига
(1 голосов)

Оба футболиста выступали за херсонский клуб с прошлого сезона

Аутсайдер Первой лиги прекратил сотрудничество с двумя игроками

Фото: mfc.mk.ua

Новина українською

Полузащитники Владислав Барский и Максим Ольховиков прекратили сотрудничество с "Кристаллом". Об этом сообщает Meta-ratings.

И воспитанник николаевского футбола Барский, и уроженец Израиля Ольховиков, переехавший в Украину в возрасте трех лет, защищали цвета херсонского клуба с прошлого года.

Читайте также Клуб с Первой лиги подписал экс-вратаря Днепра-1 - источник

23-летний Барский в нынешнем сезоне Первой лиги провел 4 матча и забил 1 мяч, 19-летний Ольховиков принял участие в 3 поединках.

Напомним, что в турнирной таблице Первой лиги "Кристалл" находится на последнем, 16-м месте, в активе клуба 4 очка. Следующий матч,19 марта команда Вадима Евтушенко сыграет с лидера чемпионатом "Агробизнесом".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владислав Барский Кристалл (Херсон) Максим Ольховиков
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta-ratings

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...