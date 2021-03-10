Аутсайдер Первой лиги прекратил сотрудничество с двумя игроками

Полузащитники Владислав Барский и Максим Ольховиков прекратили сотрудничество с "Кристаллом". Об этом сообщает Meta-ratings.

И воспитанник николаевского футбола Барский, и уроженец Израиля Ольховиков, переехавший в Украину в возрасте трех лет, защищали цвета херсонского клуба с прошлого года.

23-летний Барский в нынешнем сезоне Первой лиги провел 4 матча и забил 1 мяч, 19-летний Ольховиков принял участие в 3 поединках.

Напомним, что в турнирной таблице Первой лиги "Кристалл" находится на последнем, 16-м месте, в активе клуба 4 очка. Следующий матч,19 марта команда Вадима Евтушенко сыграет с лидера чемпионатом "Агробизнесом".