Воспитанник Кривбасса перешел в Кристалл

Полузащитник Андрей Шмат после расставания с "Кривбассом" недолго оставался без клуба. Воспитанник криворожского футбола подписал контракт с "Кристаллом".

Соглашение рассчитано до конца сезона.

24-летний Шмат на профессиональном уровне выступал за горностаевский "Мир", а также криворожские "Горняк" и "Кривбасс". В составе последнего провел 4 матча в текущем сезоне Второй лиги.

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Напомним, что"Кристалл" в первых 16 матчах набрал всего 4 очка и замыкает турнирную таблицу Первой лиги. 19 марта команда Вадима Евтушенко примет лидера чемпионата "Агробизнес".