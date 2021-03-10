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Воспитанник Кривбасса перешел в Кристалл

Первая лига
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Соглашение рассчитано до конца сезона

Воспитанник Кривбасса перешел в Кристалл

Фото: fcgornyak.dp.ua

Новина українською

Полузащитник Андрей Шмат после расставания с "Кривбассом" недолго оставался без клуба. Воспитанник криворожского футбола подписал контракт с "Кристаллом".

Соглашение рассчитано до конца сезона.

24-летний Шмат на профессиональном уровне выступал за горностаевский "Мир", а также криворожские "Горняк" и "Кривбасс". В составе последнего провел 4 матча в текущем сезоне Второй лиги.

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Напомним, что"Кристалл" в первых 16 матчах набрал всего 4 очка и замыкает турнирную таблицу Первой лиги. 19 марта команда Вадима Евтушенко примет лидера чемпионата "Агробизнес".

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В статье: Кристалл (Херсон) Андрей Шмат
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