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Миха Горопевшек вернулся в Украину, подписав контракт с Черноморцем

Первая лига
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Черноморец продолжает усиливаться

Миха Горопевшек вернулся в Украину, подписав контракт с Черноморцем

chernomorets.odessa.ua

Новина українською

Одесский "Черноморец" объявил о подписании контракта со словенским защитником Михой Горопевшеком.

В своей новой команде Миха взял 5-й игровой номер.

29-летний игрок известен в Украине по выступлениям за "Волынь", 2020 год провел в "Динамо" Минск.

Напомним, что на данный момент "Черноморец" в Первой лиге делит лидерство с "Агробизнесом".

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В статье: Черноморец (Одесса) Миха Горопевшек
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Источник:
ФК Черноморец

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