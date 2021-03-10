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Миха Горопевшек вернулся в Украину, подписав контракт с Черноморцем
Черноморец продолжает усиливаться
chernomorets.odessa.ua
Одесский "
В своей новой команде Миха взял 5-й игровой номер.
29-летний игрок известен в Украине по выступлениям за "Волынь", 2020 год провел в "Динамо" Минск.
Напомним, что на данный момент "Черноморец" в Первой лиге делит лидерство с "Агробизнесом".
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Источник:ФК Черноморец
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