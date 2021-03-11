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Полесье сможет сыграть первый матч в Житомире на родном стадионе

Первая лига
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Документы по реконструкции были направлены в ГАСК

Полесье сможет сыграть первый матч в Житомире на родном стадионе

Фото: Житомирська обласна асоціація футболу

Новина українською

Житомирская ОГА подала документы в государственной архитектурно-строительной инспекции для ввода в эксплуатацию центрального стадиона "Полесье" в Житомире. Об этом рассказал председатель ОГА Виталий Бунечко.

"4 марта было получено положительное экспертное заключение и документы были направлены в ГАСК. 9 марта у меня был разговор с главой ГАСК Сергеем Владимировичем Галицыным и попросил максимального содействия в получении положительного заключения инспекции.

Это даст нам возможность 26 марта сыграть первый домашний матч на стадионе "Полесье" ", - поделился председатель Житомирской ОГА Бунечко.

По словам Виталия Бунечко, представители Украинской ассоциации футбола высказали ряд замечаний к стадиону и сейчас строители устраняют недостатки.

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Также в Житомире планируют подписать и утвердить Меморандума о сотрудничестве между областной государственной администрацией, областным советом и городским советом по поддержке развития футбола на 2021-2025 годы.

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В статье: Полесье (Житомир)
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