Полесье сможет сыграть первый матч в Житомире на родном стадионе

Житомирская ОГА подала документы в государственной архитектурно-строительной инспекции для ввода в эксплуатацию центрального стадиона "Полесье" в Житомире. Об этом рассказал председатель ОГА Виталий Бунечко.

"4 марта было получено положительное экспертное заключение и документы были направлены в ГАСК. 9 марта у меня был разговор с главой ГАСК Сергеем Владимировичем Галицыным и попросил максимального содействия в получении положительного заключения инспекции. Это даст нам возможность 26 марта сыграть первый домашний матч на стадионе "Полесье" ", - поделился председатель Житомирской ОГА Бунечко.

По словам Виталия Бунечко, представители Украинской ассоциации футбола высказали ряд замечаний к стадиону и сейчас строители устраняют недостатки.

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Также в Житомире планируют подписать и утвердить Меморандума о сотрудничестве между областной государственной администрацией, областным советом и городским советом по поддержке развития футбола на 2021-2025 годы.