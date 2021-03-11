СМИ: Президент Агробизнеса оспорил вердикт УАФ о пожизненной дисквалификации в Лозанне

Президент " Агробизнес а" Олег Собуцкий оспорил решение КДК УАФ о пожизненной дисквалификации в спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS).

Как сообщает Meta-ratings, Собуцкий уже внес оплату за рассмотрение дела.

Напомним, что в июле прошлого года функционера отстранили от футбола за участие в избиении арбитра Юрия Иванова.

По итогам расследования, КДК пожизненно отстранил Собуцкого и оштрафовал "Агробизнес" на 500 тысяч гривен. Также клубу запретили проводить в Волочиске домашние матчи до отдельного решения комитета УАФ по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований.

Функционер подал на данные решения апелляцию в КДК, которая, в итоге, была отклонена.