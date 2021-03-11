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СМИ: Президент Агробизнеса оспорил вердикт УАФ о пожизненной дисквалификации в Лозанне

Первая лига
(3 голосов)

Олег Собуцкий все-таки добрался до Лозанны

СМИ: Президент Агробизнеса оспорил вердикт УАФ о пожизненной дисквалификации в Лозанне

Новина українською

Президент "Агробизнеса" Олег Собуцкий оспорил решение КДК УАФ о пожизненной дисквалификации в спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS).

Как сообщает Meta-ratings, Собуцкий уже внес оплату за рассмотрение дела.

Напомним, что в июле прошлого года функционера отстранили от футбола за участие в избиении арбитра Юрия Иванова.

По итогам расследования, КДК пожизненно отстранил Собуцкого и оштрафовал "Агробизнес" на 500 тысяч гривен. Также клубу запретили проводить в Волочиске домашние матчи до отдельного решения комитета УАФ по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований.

Функционер подал на данные решения апелляцию в КДК, которая, в итоге, была отклонена.

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В статье: Агробизнес (Волочиск) Олег Собуцкий
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Источник:
Meta Ratings

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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
11.03.2021 в 17:39
Уркаганам побили "правильного" холуя. Хотя эту собаку давно надо было кончить. А Лозанна --- это как по матчу Швейцария - Украина. Шансы есть, а надежды нет.
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Kolibri (Киевоград)
11.03.2021 в 17:16
Позорище для украинского футбола!
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
11.03.2021 в 16:48
Згідний. Справу по Іванову потрібно довершити до кінця)))
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