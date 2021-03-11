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СМИ: Президент Агробизнеса оспорил вердикт УАФ о пожизненной дисквалификации в Лозанне
Олег Собуцкий все-таки добрался до Лозанны
Президент "
Как сообщает Meta-ratings, Собуцкий уже внес оплату за рассмотрение дела.
Напомним, что в июле прошлого года функционера отстранили от футбола за участие в избиении арбитра Юрия Иванова.
По итогам расследования, КДК пожизненно отстранил Собуцкого и оштрафовал "Агробизнес" на 500 тысяч гривен. Также клубу запретили проводить в Волочиске домашние матчи до отдельного решения комитета УАФ по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований.
Функционер подал на данные решения апелляцию в КДК, которая, в итоге, была отклонена.
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