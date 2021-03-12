Один из лидеров Первой лиги выбыл из-за травмы до мая

Футболисты тернопольской "Нивы" вернулись домой из заключительного сбора в Закарпатье.

В последнем спарринге подопечные Ивана Билана разошлись миром с "Ужгородом" - 2:2. Обе команды впервые в новом году сыграли на травяном газоне стадиона "Автомобилист" в областном центре.

До мая из-за травмы выбыл один из лидеров тернополян Роман Волохатый.

В текущем сезоне Первой лиги 20-летний полузащитник провел 18 матчей, в которых забил 4 гола..

14 марта "Нива" проведет заключительный контрольный поединок - со "Львовом".

Напомним, что после осенней части сезона "Нива" занимает 11-е место в Первой лиге, набрав 18 очков.