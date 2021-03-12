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Игроки Агробизнеса помыли клубный автобус Вереса

Первая лига
(2 голосов)

Они проиграли им в FIFA 21

Игроки Агробизнеса помыли клубный автобус Вереса

Скриншот: ТРЕНДЕЦ

Новина українською

Футболисты "Агробизнеса" сыграли против "Вереса" в FIFA 21 на PlayStation.

Условия были просты. Кто проиграет - моет автобус команды, которая выиграет.

По итогу, игроки "Агробизнеса" не сумели обыграть "Верес" на игровой платформе и утром они помыли клубный автобус.

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В статье: Верес (Ровно) Агробизнес (Волочиск)
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Источник:
ТРЕНДЕЦ

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