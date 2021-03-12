Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игроки Агробизнеса помыли клубный автобус Вереса
Они проиграли им в FIFA 21
Скриншот: ТРЕНДЕЦ
Футболисты "Агробизнеса" сыграли против "Вереса" в FIFA 21 на PlayStation.
Условия были просты. Кто проиграет - моет автобус команды, которая выиграет.
По итогу, игроки "Агробизнеса" не сумели обыграть "Верес" на игровой платформе и утром они помыли клубный автобус.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ТРЕНДЕЦ
Популярное сейчас
- Экс-игрок Динамо: После пропущенного мяча команда Мирчи Луческу прибавила
- Матвиенко: Фонсека хорошо знает Шахтер, поэтому были сложности
- Поражения Динамо и Шахтера в ЛЕ, дисквалификация стадиона Лобановского. Главные новости за 11 марта
- Основной форвард Агробизнеса выбыл до конца сезона. В клубе экстренно ищут замену
- Мастер Шеф. Как Зинченко поздравлял Владу Седан с 8 марта. ВИДЕО
- Эффектная журналистка, на которую засмотрелся футболист Ювентуса прямо во время матча. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...