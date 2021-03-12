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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Черноморец - Волынь: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(4 голосов)

Команда Сачко проведет первый матч в году

Черноморец - Волынь: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото - ФК Черноморец/Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Первая лига, 15-й тур
"Черноморец" 18:00 "Волынь"

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В статье: Волынь (Луцк) Первая лига Черноморец (Одесса)
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