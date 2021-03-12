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Матч Оболонь - Верес снова перенесен. Киев завалило снегом
Поединок переносится уже второй раз
nkveres.com
Перенесенный матч первого тура
В течение дня в Киеве шел снегопад. Поле стадиона "Оболонь Арена" покрыто слоем снега.
Решение о переносе игры главный арбитр матча и делегат УАФ приняли менее чем за час до анонсированного начала встречи.
Главные тренеры обеих команд согласились с таким решением.
Новую дату матча определит ПФЛ.
Напомним, матч "Оболонь" - "Верес" должен был состояться еще 5 сентября 2020. Но тогда матч перенесли из-за вспышки COVID-19 в лагере "Вереса".
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