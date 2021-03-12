Матч Оболонь - Верес снова перенесен. Киев завалило снегом

Перенесенный матч первого тура Первой лиги "Оболонь" - "Верес", который должен был состояться сегодня в Киеве, снова не сыграют из-за неблагоприятных погодных условий.

В течение дня в Киеве шел снегопад. Поле стадиона "Оболонь Арена" покрыто слоем снега.

Решение о переносе игры главный арбитр матча и делегат УАФ приняли менее чем за час до анонсированного начала встречи.

Главные тренеры обеих команд согласились с таким решением.

Новую дату матча определит ПФЛ.

Напомним, матч "Оболонь" - "Верес" должен был состояться еще 5 сентября 2020. Но тогда матч перенесли из-за вспышки COVID-19 в лагере "Вереса".