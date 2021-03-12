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Национальная комиссия утвердила выпуск акций Вереса
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Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку утвердила выпуск акций ЧАО "
Таким образом, скоро акции "Вереса" будут выпущены физически и их сможет купить любой желающий на Украинской бирже.
Презентация эмиссии акций пройдет 15 марта.
Ранее также отмечалось, что клуб выпустит 500 000 акций общей стоимостью 50 млн грн (100 гривен за акцию).
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Источник:НК Верес
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