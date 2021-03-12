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Национальная комиссия утвердила выпуск акций Вереса

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Национальная комиссия утвердила выпуск акций Вереса

Инстаграм Вереса

Новина українською

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку утвердила выпуск акций ЧАО "Верес".

Таким образом, скоро акции "Вереса" будут выпущены физически и их сможет купить любой желающий на Украинской бирже.

Презентация эмиссии акций пройдет 15 марта.

Ранее также отмечалось, что клуб выпустит 500 000 акций общей стоимостью 50 млн грн (100 гривен за акцию).

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В статье: Верес (Ровно)
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Источник:
НК Верес

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