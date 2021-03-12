Умеют забивать с игры, но не с пенальти. Горняк-Спорт - Прикарпатье 1:1

Старт поединка выдался шокирующим для гостей. Еще диктор на стадионе не успел объявить участников матча, а на 3 минуте "красно-черные" били 11-метровый. Артем Семка (символически под номером "7") подал угловой, притом закрутил мяч к ближней штанге. Защитник "орлов" выбивал и зацепил его рукой. Главный арбитр Сергей Задиран тотчас указал на белую "точку" по центру площадки - пенальти. К мячу подошел Илья Чередниченко и выстрелил точно в ...перекладину.

"Горняк-Спорт" продолжил действовать гораздо опаснее соперника, с острого угла бил единственный нападающий Алексей Литовченко. Впоследствии опасность возникала и во второй раз после подачи с углового на ближнюю штангу от того же Семки.

До 10 минуты прикарпатцам удалось выровнять игру. А первый момент у ворот возник только на 20 минуте: классным пасом полузащитник франковцев вывел на ударную позицию Романа Дитко, его выстрел несколько замедлил вратарь, но мяч медленно закатывался в ворота. И только Владислав Кравченко перед самой линией ворот успел ликвидировать угрозу. Правда, боковой рефери зафиксировал в том моменте офсайд.

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К концовке первого тайма "орлы" на чужом поле завладели мячом, но продвижение вперед выглядело очень слабым и слишком обдумливим для того, чтобы чем-то удивить "горняков". Те же контратаковали гораздо акцентированнее и с пониманием своих ролей на поле.

Второй тайм начался зеркально: два подряд удара Сикача и Дитко пришлось отражать вратарю и защитнику "Горняк-Спорта". Через минуту издалека - не слишком выше чем перекладина бил Андрей Кохман. "Прикарпатья" продолжало давить, в другом эпизоде ​​Француз отдал на Андрейчука и тот мощно пробил по воротам, правда, внизу и почти по центру.

"Горняк-Спорт" ответил на 56 минуте контратакой и ударом Литовченко - вратарь Пицан спас. Но слабым местом прикарпатцев и наоборот наигранным для атаки элементом "Горняка-Спорта" были угловые. После подачи и скидки несколько неуверенным, но точным ударом забил центральный полузащитник Владислав Краев.

За несколько минут "Прикарпатья" получило возможность сравнять счет - в своей штрафной сыграл рукой уже футболист команды с Горишних Плавней. Но на пути несильному удару Романа Дитко стал кипер Роман Жмурко.

После нереализованного пенальти "Прикарпатья" пало духом. "Горняк-Спорт" имел существенно больше шансов сделать результат более комфортним. Один из шансов потерял легионер Лукас, в хорошем моменте не попал по мячу.

Забить "орлам" удалось после навесной подачи со стандартного положения в штрафную. Зимний новичок Василий Курко прекрасно сыграл на втором этаже и забил гол в дальний угол от вратаря Жмурко.

В конце матча благодаря угловым и штрафным более опасными в целом были хозяева, но лучший момент создали как раз гости из Ивано-Франковска: Андрейчук отдал на Назара Воробчака, а тот из-за угла штрафной ударил в перекладину.

По итогам этого поединка "Горняк-Спорт", который из-за финансовых проблем был вынужден перед зимней паузой распустить всех игроков, а потом собирал совершенно новую команду, продемонстрировал, что тренер Игорь Жабченко и президент Петр Каплун даже в такой ситуации способны находить выход. Поэтому и команда на 4 позиции в Первой лиге. А "Прикарпатье" - третье с конца. Хотя у орлов еще 2 матча в запасе

Первая лига, 1 тур (перенесенный с 5 сентября 2020 года)12.03.2021, 14:00

Город Кременчуг, стадион "Кремень-Арена"

Горняк-Спорт (Горишние Плавни) - Прикарпатье (Ивано-Франковск) 1: 1

Голы: Краев (56) - Курко (76)

Нереализованные пенальти: Чередниченко (3 - перекладина) - Дитко (67 - вратарь)

Горняк-Спорт: Роман Жмурко, Владислав Кравченко, Богдан Чуев, Илья Тимошенко, Вячеслав Велев - Владислав Краев - Артем Семка, Сергей Романов, Руслан Дедух, Илья Чередниченко (К) - Алексей Литовченко

Прикарпатье: Иван Пицан - Орест Януш, Василий Француз, Виталий Пархуць, Роман Борисевич (К) - Назарий Воробчак, Василий Курко, Андрей Кохман, Николай Сикач - Роман Дитко, Андрей Андрейчук

Видео всего матча