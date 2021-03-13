Герой футбольного дня. Алексей Антонов

Бесспорно, есть нюансы. Есть недостатки. По сравнению с тем, что было при Ковальце, игра "Черноморца" визуально выглядит медленнее. Довольно много лишних движений – ненужной возни, лишних передач в центре поля и на подступах к чужой штрафной. Нападающие не так часто бьют по воротам, как этого хотелось бы тренерам. Но это лишь второй официальный матч Алексея Антонова в должности главного тренера.

У "Черноморца" проблемы явно не на тренерском мостике. Сергей Ковалец проделал отличную работу, выведя "Черноморец" на одну из передовых позиций в турнирной таблице. Антонову досталась команда, которая потерпела лишь три поражения в последних семнадцати матчах во всех турнирах. "Черноморец" – грозная сила по меркам Первой лиги, поэтому Антонову просто нужно не испортить то, что уже есть.

Назначение человека, которому всего 35 лет, на должность тренера – не такой уж и непопулярный ход. Сейчас в европейском футболе четко прослеживается тенденция смены поколений именно на тренерском мостике. Джеррард, Гаттузо, Пирло, Хави и даже Сульшер с Зиданом – все это молодые представители профессии.

В Украине таковыми являются Ротань, Вукоевич, Гусев, Шищенко, Костышин, Грицай и многие другие. Каждый из них по-своему ищет себя и по-своему планирует будущее, но каждому нужно подходящее окружение для реализации своих идей.

Вот и Антонов хотел бы получить от руководства "Черноморца" больше возможностей и понимания, чем это было у Сергея Ковальца и Остапа Маркевича до него. Предшественников Антонова язык не повернется назвать бездарными тренерами, но тут как раз важно окружение. Потому что одна светлая голова не спасет темное царство, а вот темное царство легко вскружит одну светлую голову.

Слишком рано делать выводы о тренерской квалификации Алексея Антонова. Но с уверенностью можно говорить уже сейчас, что он не боится ответственности и готов управлять этим громоздким кораблем под названием "Черноморец". И если руководство клуба не станет для Алексея попутным ветром, то пусть хотя бы не создает волны. А там глядишь - и что-нибудь получится.