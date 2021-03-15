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Металлист 1925 - Альянс: смотреть онлайн, видеотрансляция
Перенесенный матч 6-го тура Первой лиги
Фото - ФК Альянс
Сегодня стартуют в официальном турнирном году еще две команды Первой лиги. В Харькове на ОСК "Металлист" они проведут матч шестого тура.
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