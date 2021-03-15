Ямполь: Надеюсь, Металлист 1925 одержит победу в первом матче весны

Полузащитник "Металлиста 1925" Ярослав Ямполь рассказал о своем восстановлении после операции, а также поделился ожиданиями от матча команды против "Альянса".

- Что касается реабилитации, то все проходит более или менее неплохо, ожидал что восстановление займет больше времени. Сейчас очень непростой период, но сделаю все, чтобы вернуться как можно скорее. Начал тренироваться месяц назад и если все будет хорошо, то через несколько недель начну заниматься в общей группе. Планирую еще этой весной помочь "Металлисту 1925" в матчах чемпионата.

- Насколько сложно было без футбола в моральном плане? Кто вам помогал?

- Конечно, сначала в психологическом плане было сложно без футбола. После операции считал каждый день, хотел как можно скорее вернуться к тренировкам. К сожалению, от травм никто не застрахован. Нужно пройти этот путь и вернуться еще сильнее. Сейчас полностью сконцентрирован на восстановлении. Хочется поблагодарить мою жену, которая меня поддерживала и помогала. Без поддержки моей семьи не смог бы справиться.

- Как оцените свое функциональное состояние на этом этапе?

- Впереди сложная работа, ведь необходимо набирать игровые кондиции, закладывать фундамент в функциональной подготовке, чтобы быть готовым помочь команде. Важно, чтобы сейчас не было проблем со здоровьем. Если меня ничего не будет беспокоить, то убежден, что еще смогу проявить себя в этом сезоне.

- Какие у вас ожидания от перенесенного матча с "Альянсом"?

- Надеюсь, что наша команда одержит победу и на позитиве начнем весеннюю часть сезона. Нам будет непросто, но я верю в команду. Думаю, что ребята смогут продемонстрировать свой максимум на данный момент и порадуют болельщиков победой

- В контрольном матче прошлого межсезонья вы забивали "Альянсу". Какое на вас впечатление произвела команда?

- "Альянс" - хорошая команда, с квалифицированными исполнителями в составе. Против этого соперника всегда непросто играть. Заметно, что "Альянс" прогрессирует с каждым матчем, команда однозначно сделала шаг вперед в своем развитии.

- Можете рассказать о своих финтах, которые вы продемонстрировали всем на собственной странице в инстраграм?

- Это была моя идея, ведь к тому времени в течение пяти месяцев не касался мяча. Хотел, чтобы этот момент был снят на видео. Думаю, что получилось неплохо.