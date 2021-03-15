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У Металлиста 1925 сменился техспонсор. Клуб начал сотрудничать с Puma
Команда провела официальную фотосессию
metalist1925.com
Перед стартом весенней части Первой лиги у "
Отныне клуб сотрудничает с производителем Puma.
Команда в новой форме провела фотосессию, видео с которой и предлагается вашему вниманию.
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Источник:Официальный сайт Металлиста 1925
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c99baf (Харьков)
15.03.2021 в 17:07
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