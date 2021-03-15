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У Металлиста 1925 сменился техспонсор. Клуб начал сотрудничать с Puma

Первая лига
(1 голосов)

Команда провела официальную фотосессию

У Металлиста 1925 сменился техспонсор. Клуб начал сотрудничать с Puma

metalist1925.com

Новина українською

Перед стартом весенней части Первой лиги у "Металлиста 1925" сменился технический спонсор.

Отныне клуб сотрудничает с производителем Puma.

Команда в новой форме провела фотосессию, видео с которой и предлагается вашему вниманию.

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В статье: Металлист 1925 (Харьков)
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Комментарии (1)
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c99baf (Харьков)
15.03.2021 в 17:07
Ага,новая форма и "новые" победы?
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