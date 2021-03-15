Деньги на ветер. Почему муниципальные клубы никому не нужны

За последние несколько лет украинский футбол стал свидетелем “смерти” многих команд. Но на смену старым появляются новые, в том числе и муниципальные футбольные клубы (МФК). UA-Football разложит по пунктам, почему идея “городских” команд нежизнеспособна, а сами клубы никому не нужны.

Бюджеты клубов

Начнём с краеугольного камня любого профессионального спортивного клуба – финансов. Исходя из названия, мы понимаем, что МФК содержатся за счет местных бюджетов. Футбольный клуб далеко не главный приоритет в системе распределения городских финансов, поэтому бюджеты у МФК не позволяют бороться за место в УПЛ. Для примера возьмем запорожский “Металлург”. Бюджет клуба на 2021 год составил 27,7 млн. гривен, что весьма неплохо для Второй и даже Первой лиги. Но для уровня УПЛ (давайте считать, что выход в высший дивизион - приоритетная задача для любого клуба) - это весьма скромные цифры. Бюджет любого клуба “вышки” должен составлять 2-3 млн. долларов в год. Естественно, у “Динамо” и “Шахтёра” он выше в десятки раз. Экс-гендиректор “Зари” Сергей Рафаилов рассказывал , что бюджет луганской команды порядка 6 млн. долл. в год.

Украинские МФК не могут рассчитывать на такие суммы. А существующие бюджеты не позволяют создавать хотя бы видимость конкуренции в УПЛ или Первой лиге.

Хотите доказательство? Перед началом сезона 2019/2020 “Арсенал-Киев” подал заявку на снятие с Первой лиги. Его заменили на второлиговый “Металлург”. Кампания для запорожского клуба закончилась печально - предпоследнее место и возвращение во вторую лигу. Что было бы с “Металлургом” в УПЛ страшно даже подумать...

Низкая посещаемость

Украина – нефутбольная страна. Наши болельщики ходят на стадионы по большим праздникам и в основном “на соперника”. Но одно дело, когда клуб – прихоть олигарха, который может играть и для одного зрителя (хозяина). Другое – когда вся структура содержится на “народные” деньги. Давайте посмотрим с какой активностью болельщики ходят на игры “городских” команд. Для более точной картины возьмём сезон 2018/2019, когда на стадион пускали людей в неограниченных количествах. Картина удручающая.

Среднее количество зрителей на матче в сезоне 2018/2019:

“Металлург” Запорожье - 1929

“Кремень” Кременчуг - 1048

“Кристалл” Херсон - 1203

“Николаев” - 1134

“Полесье” Житомир — 863

Приведенные выше цифры выглядели бы неплохо для небольших поселков вроде Ковалевки, но не для клубов из вышеперечисленных городов. Из этого списка самым маленьким является Кременчуг с населением в 219 тыс. человек. То есть, даже в “допандемические” времена “Кремень”, единственный футбольный клуб города, собирал на своей арене 0,47% от населения. В других городах ситуация не сильно отличается. Аргумент, мол, “эти клубы играют в низших лигах, а они народу не интересны” тоже не принимается.

фото: 1.zt.ua/автор - невідомий

К примеру, “Рух” из Хожува, который играет в Третьей лиги Польши собирал в среднем на матчах 4660 зрителей или 4,3% от 108-тысячного города. Комментарии излишни.

Коррупция

Рядом с бюджетными деньгами всегда оказываются люди, которые эти бюджетные деньги желают освоить с выгодой для себя. Футбол не исключение. По информации сайта “Наші гроші. Запоріжжя” в 2019 году директор МФК “Металлург” Максим Лупашко заключил договор на предоставление питания в формате “шведский стол” в одном из кафе города. В этой истории интересны два нюанса. Во-первых, договор был составлен при помощи бесконкурсной договорной процедуры. Во-вторых, питанием футболистов должна была обеспечивать… девушка сына Максима Лупашко! Такой вот семейный подряд получился.

В 2021 году история повторилась с теми же героями, правда с некоторыми несущественными изменениями в деталях. Вдаваться в этой статье в экономические подробности мы не будем, но для всех желающих мы оставим ссылку и на первый эпизод, и на второй.

Как вы понимаете, никаких выводов ни со стороны руководства города, ни со стороны правоохранителей не последовало. Футболисты накормлены, чиновник на своем месте, бюджетные деньги осваиваются. И вроде бы все хорошо, но от коррупционного душка все равно очень сложно избавиться.

В частном футбольном клубе такая ситуация была бы просто невозможна, там хозяин вправе самолично готовить еду футболистам и сам у себя же ее покупать.

Жизнь в параллельной реальности

Спортивных директоров, которые охотятся на талантливых футболистов и месяцами ведут переговоры с топ-тренерами, придумали слабаки. И транжиры. В мире муниципальных футбольных клубов царят другие законы.

Рассмотрим пример МФК “Кремень”. Руководство попросту сделало объявление о поисках главного тренера на своем официальном сайте. Как оказалось, стать тренером “Кремня” не так уж и сложно. Необходимо было просто прислать резюме и ответить на несколько вопросов. Особенно заинтриговал пункт: “Кто из игроков, на Ваш взгляд, мог бы усилить команду?”. Интересно, как часто тренеры присылали кандидатуры Левандовского, Лаутаро Мартинеса и ван Дейка?

Фото: МФК Кремінь, автор - Артем Коваленко

В итоге руководство “Кремня” подумало, что один тренер хорошо, а два лучше, отдала должность “дуэту” тренеров Годин-Локтионов. Что интересно, Алексей Годин в 2020 году возглавлял запорожский “Металлург” и, транзитом через “Рух” U-21, оказался в Кременчуге.

Популизм

Муниципальные футбольные – лучшее опровержение глупого утверждения “Спорт вне политики”. Созданные и финансируемые политиками, они являются лишь инструментом в политической борьбе за голоса избирателей.

Яркий пример последнего времени. Известный шоумен Сергей Притула в прошлом году баллотировался на пост мэра Киева. Во время предвыборной гонки он неожиданно начал давать интервью на футбольную тематику. В них был посыл – столице нужна муниципальная команда. "Динамо" не устраивало Притулу, поскольку это команда Суркисов, а Киеву нужна своя, муниципальная команда. Притула заявил, что столица может себе это позволить, и он лично знает людей, которым не терпится заняться созданием условного МФК “Киев”. На уточнение будет ли это новый клуб или возрождение условного “ЦСКА” Сергей ответил, что это уже “третий вопрос”. Глубинного понимания процессов создания и управления футбольным клубом у Притулы нет и никогда не было. Он вряд ли задавался вопросом, кто будет ходить на матчи новорожденного клуба, он не изучал посещаемость, не знает тонкостей бюджетирования и управления подобных структур. Инициатива создания МФК шла не от болельщика или обычного гражданина – она шла от политика, от кандидата в мэры. Вместе с окончанием избирательной кампании прекратились и разговоры кандидата о создании МФК “Киев”. Потому что на сегодняшний день они не принесут Притуле никаких политических дивидендов.

Муниципальные футбольные клубы приносят небольшие дивиденды только существующей власти. Они не являются “народными командами”, они не выходят в УПЛ и не достигают там значимых высот. Муниципальные клубы просто выкачивают деньги из бюджета самой бедной страны Европы.

И поэтому должны исчезнуть. Раз и навсегда.