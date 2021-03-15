Матч Металлист 1925 - Альянс установил зрительский рекорд Первой лиги нынешнего сезона

В понедельник 15 марта состоялся матч 16-го тура Первой лиги, в котором "Металлист 1925" одолел "Альянс" (2:1).

Хозяева дали статистику, что поединок посетили 2667 зрителей.

Таким образом, установлена самая большая зрительская аудитория в нынешнем сезоне в Первой лиге. Ранее самым посещаемым (2512 зрителей) был матч на ОСК "Металлист, " когда в сентябре "Металлист 1925" обыграл "Агробизнес" (1:0).

Третий результат в сезоне также принадлежит "Металлисту 1925". 5 сентября домашний матч харьковчан с тернопольской "Нивой" (1:1) посетили 1803 болельщика.

Замыкают пятерку матчи "Черноморец" — "Авангард" (3:1) с 1720 зрителями и "Альянс" — "Николаев" (1:0), который посетили 1500 болельщиков.

Напомним, что после победу в сегодняшнем матче "Металлист 1925" поднялся на четвертое место в Первой лиге.