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Матч Металлист 1925 - Альянс установил зрительский рекорд Первой лиги нынешнего сезона
По данным харьковского клуба, на игре присутствовали 2667 зрителей
ФК Металлист 1925
В понедельник 15 марта состоялся матч 16-го тура Первой лиги, в котором
Хозяева дали статистику, что поединок посетили 2667 зрителей.
Таким образом, установлена самая большая зрительская аудитория в нынешнем сезоне в Первой лиге. Ранее самым посещаемым (2512 зрителей) был матч на ОСК "Металлист, " когда в сентябре "Металлист 1925" обыграл "Агробизнес" (1:0).
Третий результат в сезоне также принадлежит "Металлисту 1925". 5 сентября домашний матч харьковчан с тернопольской "Нивой" (1:1) посетили 1803 болельщика.
Замыкают пятерку матчи "Черноморец" — "Авангард" (3:1) с 1720 зрителями и "Альянс" — "Николаев" (1:0), который посетили 1500 болельщиков.
Напомним, что после победу в сегодняшнем матче "Металлист 1925" поднялся на четвертое место в Первой лиге.
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