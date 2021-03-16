Очередная сельская экспансия УПЛ? Чего ждать от исхода сезона в Первой лиге

Многие любители украинского футбола в прошлом сезоне были огорчены тем фактом, что пополнение Favbet-лига получила за счет "Ингульца", "Руха" и "Миная", которые фактически представляют сельскую местность. Пусть в элите и каждый из этих клубов принимает соперников в крупных городах, даже областных центрах, но детище Александра Поворознюка в сезоне 2021/22 (если останется в элите, конечно) переедет уже на новую арену в Петрово, у "Миная" же также в планах модернизация своей арены, а не дальнейшая аренда городского стадиона в Ужгороде. Только "Рух", технично сменив прописку на львовскую, оккупировал "Арену Львов" всерьез и надолго.

Удивительно, что тренд к развитию в сторону села продолжается и в нынешнем сезоне Первой лиги, пусть и не столь очевидно. Наряду с "Черноморцем", "Волынью", "Оболонью", "Металлистом 1925" и "Николаевом" за первые три места борются "Верес", "Агробизнес" и "Альянс".

Даже при самых положительных раскладах переехать в новом сезоне на "Авангард" в Ровно, переживающий глобальную реконструкцию, команда Юрия Вирта не сможет. "Агробизнес" уже в прошлом чемпионате стучался в УПЛ, но не проходил аттестацию из-за неготовности инфраструктуры. В этом же сезоне команда Олега Собуцкого документы подала, а значит и бороться за выход будет всерьез и до конца. "Альянс", являющийся во многом прообразом "Ингульца", принимает соперников в Сумах и занимал после осенней части сезона лишь восьмое место. Правда по потерянным команда из Липовой Долины, имеющая стадион в селе Байрак с населением 750 человек, отставала от лидеров лишь на четыре очка. Правда проиграла "Металлисту 1925" (1:2) накануне.

Финансовые проблемы "Горняка-Спорта" и "Черноморца"

Основным оплотом надежности претензий "флагманов" были в осенней части сезона маститые тренеры у руля. Судите сами - Сергей Ковалец работал с "Черноморцем", его бывшую команду "Оболонь" принял Павел Яковенко, которому помогал в штабе Геннадий Литовченко. С "Волыью" в этом сезоне работает Василий Сачко, а вот в "Металлисте 1925" у руля встал Валерий Кривенцов, который в свое время выводил молодежную команду "Шахтера" в финал Юношеской лиги УЕФА.

Игорь Жабченко, тренирующий "Горняк-Спорт", также имеет в своем активе регалии на уровне ПФЛ, в свое время он именно с этим клубом брал медали чемпионата. Близки к лидерам были горишнеплавненцы и в первой половине сезона 2020/21, ни в чем им не уступая в очных матчах. Но в декабре прогремела новость об отказе главного спонсора от поддержки взрослой команды клуба. Благо, за зиму удалось найти новых инвесторов и, как показывает даже первый матч весенней части сезона с "Прикарпатьем" (1:1) удержаться в верхней половине таблицы по сути заново собранной команде вполне по силам, биться и кусаться "горняки" будут со всеми.

Финансовые проблемы и в Одессе, где не всегда вовремя платят зарплату игрокам. Но талант Алексея Антонова, подхватившего знамя после ухода Ковальца, а также сохранение в клубе Артура Авагимяна наряду с вовремя раскрывшимся Максимом Брагару, все еще оставляют "моряков" в игре и в числе главных соискателей путевки в УПЛ. По крайней мере стартовые победы 2021-го над оновившимся "Авангардом" (3:1) и "Волынью" (1:0) вселяют оптимизм в души болельщиков.

Туманные перспективы "Волыни" и "Николаева"

Уже третий год кряду "корабелы" подают заявку на аттестацию в Премьер-лиге, но каждый раз заканчивают сезон вдали от первых мест. Команда Ильи Близнюка показывает симпатичную целостную игру, но с результатом все далеко не так стабильно и радостно - нередко "Николаев" теряет очки на ровном месте, громя при этом конкурентов. В качестве примера можно вспомнить домашние 6:1 с "Горняком-Спортом" в шестом туре, после чего наступили две невзрачные ничьи и тяжелая победа над "Прикарпатьем" (1:0).

Еще больше вопросов относительно перспектив "Волыни" весной. Команда готовилась к сезону не в теплой Турции, а на сборах в Беларуси, проводя спаринги в манеже. При этом снова удалось усилиться известными игроками хорошего уровня, но Вячеслав Шарпар и Юрий Коломоец сходу не смогли ничего внятного показать в Одессе, проиграв "Черноморцу" (0:1). Многое, судя по всему, будет зависеть от готовности руководства луцкого клуба вкладывать в команду более серьезные средства, иначе вся эта братия снова разбежиться по другим командам уже будущим летом. Ну а ясности с бюджетом "крестоносцев" пока нет никакой.

В ожидании подъема "Металлиста 1925" и "Оболони"

То, что Павла Яковенко не пригласили в "Оболонь" еще перед стартом сезона, доверившись Александру Антоненку, было огромной ошибкой, которую тем не менее еще не поздно исправить. Ключевой в плане борьбы за повышение в классе "пивоваров" матч должен был состоятся с "Вересом" на прошлой неделе, но снова был перенесен из-за неожиданно интенсивного снегопада в столице.

Харьковский "Металлист 1925" в чем-то похож на "Волынь", предпринимая каждый год неудачные попытки преодолеть все же уровень ПФЛ и войти в элиту. Правда по части его перспектив ожидания у автора все же более положительные, чем в отношении "крестоносцев". Сколько бы в инфополе не разносилось хейта о "фейковости" клуба, но он выглядит сейчас симпатично, как по кадровому подбору, так и по внешнему виду, антуражу на матчах и работе со своим болельщиком. Такая команда как МХ 1925, точно бы УПЛ украсила! Считайте это моим личным мнением.

Неслучайные кубковые успехи "Агробизнеса" и "Вереса"

Команда Александра Чижевского уже успела прогреметь на национальном уровне, выбив из Кубка поочередно полтавскую "Ворсклу" и донецкий "Шахтер". Действующего финалиста турнира и чемпиона Украины, на секундочку! В игровом плане у волочисцев действительно мало слабых мест, уже сейчас команда готова сражаться на равных с сильнейшими и даже навызявать свой стиль.

То же самое можно говорить и о "Вересе", который по игре точно не заслужил вылета от из Кубка "Зари" (1:2). Футбольная команда, да и сам клуб из Ровно, уже давно переросли имеющуюся в областном центре инфраструктуру, которая заставляет подопечных Вирта жить больше месяц на сборах в Турции, а к матчам на родной земле готовится на "коробке" с синтетикой...

Команды объединяет именно проблема с домашним стадионом. Ровенчане принимают Первую лигу во Млинове, а в случае повышения в классе уже прощупывают почву с модернизацией стадионов в Здолбунове, что намного ближе, либо Вараше. У "Агробизнеса" же за неимением на родной арене условий, удовлетворяющих регламент УПЛ, есть также сразу два варианта со стадионами в Хмельницком и Тернополе. Причем арена имени Романа Шухевича в областном центре соседней области даже ближе географически к Волочиску.

Какой "Альянс"? Не пугайтесь, шучу

По поводу борьбы "Альянса" за УПЛ в этом сезоне все же говорить что-либо предметное преждевременно. Да и поцедуру аттестации липоводолинский клуб, насколько мне известно, не проходит. Тем не менее, собирая на матчи стабильно по четыре тысячи еще в допандемическую эру, аграрный клуб останется областным флагманом и после возрождения "Сум", так что в лучшем для последних случае будет "делиться" с ними "Юбилейным". За этот стадион, долгое время бывший никому по сути не нужным, особенно радостно, учитывая, что у него появился стабильный и заитересованный в развитии хозяин. Практически уверен, что об "Альянсе" в ракурсе повышения в Премьер-лигу мы будем активно говорить уже в сезоне следующем, продолжая тему "сельской экспасии". Пока же команда обрастает мясом и готовится для рывка, двигаясь явно в правильном направлении.