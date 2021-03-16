Расширение и разделение на группы. Президент ПФЛ – о возможном формате Первой лиги

Президент ПФЛ Александр Каденко в эфире программы "Україна футбольна" отметил, что одним из главных вопросов ближайшего заседания Центрального совета ПФЛ в среду, 17 марта, будет смена формата турнира в новом сезоне.

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"Cогласно регламенту УПЛ, который был утвержден исполнительным комитетом УАФ, три клуба из Премьер-лиги по итогам кампании получат право выступать в ПФЛ. Мы будем рассматривать разные варианты".

"Возможно, остановимся на 20 командах. К 16 нашим клубам добавятся три коллектива, также проведем плей-офф между командами из Второй лиги за право выступать в Первой лиге".