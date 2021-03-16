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Расширение и разделение на группы. Президент ПФЛ – о возможном формате Первой лиги

Первая лига
(1 голосов)

Существует несколько вариантов

Расширение и разделение на группы. Президент ПФЛ – о возможном формате Первой лиги

Скриншот: Професіональна футбольна ліга України

Новина українською

Президент ПФЛ Александр Каденко в эфире программы "Україна футбольна" отметил, что одним из главных вопросов ближайшего заседания Центрального совета ПФЛ в среду, 17 марта, будет смена формата турнира в новом сезоне.

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"Cогласно регламенту УПЛ, который был утвержден исполнительным комитетом УАФ, три клуба из Премьер-лиги по итогам кампании получат право выступать в ПФЛ. Мы будем рассматривать разные варианты".

"Возможно, остановимся на 20 командах. К 16 нашим клубам добавятся три коллектива, также проведем плей-офф между командами из Второй лиги за право выступать в Первой лиге".

"Возможно, для уменьшения финансовой нагрузки, мы сделаем две группы по территориальному принципу. Затем лучшие команды будут бороться за выход в УПЛ, а остальные – бороться за сохранение прописки в лиге".

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В статье: Первая лига Александр Каденко
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Комментарии (2)
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Saturn (Киев)
16.03.2021 в 11:55
Уже чудят
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donkrot (Донецк)
16.03.2021 в 12:15
ну надо же кривбасс вывести в первую)))
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