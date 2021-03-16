Президент ПФЛ рассказал о платежах солидарности для развития детско-юношеского футбола

Президент ПФЛ Александр Каденко в эфире программы "Украина футбольная" рассказал о важности развития детского футбола для клубов ПФЛ.

"Мы ставим сейчас вопрос в первую очередь о развитии детско-юношеского футбола. Тем более, исполнительным комитетом УАФ при поддержке Андрея Павелко было принято решение, о выделении десяти процентов платежей солидарности на развитие детского футбола на клубы ПФЛ.

Сейчас мы будем вести более четкую работу, чтобы клубы соблюдали все требования, которые предусмотрены и делали больший акцент на развитии детско-юношеского футбола.

О каких суммах идет речь? Первая лига получает около 600 тысяч, вторая - около 200 тысяч гривен. Я уверен, что это пойдет на пользу. Не будем говорить, что это очень большие средства, но они помогут качественно подойти клубам к детско-юношескому направлению", - рассказал Каденко.