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Президент ПФЛ рассказал о платежах солидарности для развития детско-юношеского футбола
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Фото: УАФ/Автор - Павло Кубанов
Президент ПФЛ Александр Каденко в эфире программы "Украина футбольная" рассказал о важности развития детского футбола для клубов ПФЛ.
"Мы ставим сейчас вопрос в первую очередь о развитии детско-юношеского футбола. Тем более, исполнительным комитетом УАФ при поддержке Андрея Павелко было принято решение, о выделении десяти процентов платежей солидарности на развитие детского футбола на клубы ПФЛ.
Сейчас мы будем вести более четкую работу, чтобы клубы соблюдали все требования, которые предусмотрены и делали больший акцент на развитии детско-юношеского футбола.
О каких суммах идет речь? Первая лига получает около 600 тысяч, вторая - около 200 тысяч гривен. Я уверен, что это пойдет на пользу. Не будем говорить, что это очень большие средства, но они помогут качественно подойти клубам к детско-юношескому направлению", - рассказал Каденко.
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