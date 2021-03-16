Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Анонс первых весенних туров. Украина футбольная
С президентом ПФЛ - Александром Каденко
Фото: ПФЛ
Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная" с президентом ПФЛ - Александром Каденко.
В выпуске:
- перенесенные матчи и турецкие сборы;
- как ПФЛ будет праздновать 25-летие;
- наиболее резонансные трансферы в Первой и Второй лигах;
- какой формат ожидают соревнования ПФЛ в новом сезоне;
- анонс первых весенних туров.
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Источник:ПФЛ
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