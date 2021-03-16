  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Украина футбольная. Выпуск программы за 15 марта
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украина футбольная. Выпуск программы за 15 марта

Первая лига
(2 голосов)

С президентом ПФЛ - Александром Каденко

Украина футбольная. Выпуск программы за 15 марта

Фото: ПФЛ

Новина українською

Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная" с президентом ПФЛ - Александром Каденко.

В выпуске:

  • перенесенные матчи и турецкие сборы;
  • как ПФЛ будет праздновать 25-летие;
  • наиболее резонансные трансферы в Первой и Второй лигах;
  • какой формат ожидают соревнования ПФЛ в новом сезоне;
  • анонс первых весенних туров.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Каденко Украина футбольная
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ПФЛ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...