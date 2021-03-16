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Команда Первой лиги подписала экс-игрока Авангарда

Первая лига
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Контракт рассчитан до 30 июня нынешнего года

Команда Первой лиги подписала экс-игрока Авангарда

Фото: ФК Славия-Мозырь

Новина українською

Опорный полузащитник Андрей Сорокин продолжит карьеру в "Кристалле". Об этом сообщает Meta-ratings.

С херсонским клубом контракт рассчитан до 30 июня нынешнего года.

В осенней части сезона 30-летний футболист защищал цвета "Авангарда" (11 матчей в Первой лиге и 1 - в Кубке Украины).

В предыдущие годы воспитанник луганского футбола выступал за такие команды, как "Ингулец-2", "Мир", белорусская "Славия-Мозырь" и "Горняк-Спорт".

Напомним, что "Кристалл" в первых 16 матчах набрал всего 4 очка и замыкает турнирную таблицу Первой лиги. 19 марта команда Вадима Евтушенко примет "Агробизнес".

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В статье: Андрей Сорокин Кристалл (Херсон)
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Источник:
Meta-ratings

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