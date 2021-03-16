"По потерянным очкам мы на первом месте" - президент Вереса хочет в УПЛ

Президент " Вереса " Иван Надеин в интервью ТК "Футбол" рассказал о целях по выходу в УПЛ уже в текущем сезоне.

"По потерянным очкам мы на первом месте, на данным момент - на третьем. Три клуба повышаются в классе, задача реальная.

Если мы покажем такую же игру, как в кубковом матче против Зари, у нас будут все шансы.

Мы предварительно ведем переговоры с игроками, которые уже выступали за "Верес" в Премьер-лиге. Также мы на контакте с игроками команд УПЛ, у которых заканчиваются контракты летом. Нам однозначно нужно будет усиление", - сказал Надеин.