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"По потерянным очкам мы на первом месте" - президент Вереса хочет в УПЛ

Первая лига
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Иван Надеин верит в ближайшие перспективы команды

"По потерянным очкам мы на первом месте" - президент Вереса хочет в УПЛ

instagram.com/veres.club

Новина українською

Президент "Вереса" Иван Надеин в интервью ТК "Футбол" рассказал о целях по выходу в УПЛ уже в текущем сезоне.

"По потерянным очкам мы на первом месте, на данным момент - на третьем. Три клуба повышаются в классе, задача реальная.

Если мы покажем такую же игру, как в кубковом матче против Зари, у нас будут все шансы.

Мы предварительно ведем переговоры с игроками, которые уже выступали за "Верес" в Премьер-лиге. Также мы на контакте с игроками команд УПЛ, у которых заканчиваются контракты летом. Нам однозначно нужно будет усиление", - сказал Надеин.

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В статье: Верес (Ровно) Иван Надеин
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Источник:
ТК Футбол

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