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"По потерянным очкам мы на первом месте" - президент Вереса хочет в УПЛ
Иван Надеин верит в ближайшие перспективы команды
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Президент "
"По потерянным очкам мы на первом месте, на данным момент - на третьем. Три клуба повышаются в классе, задача реальная.
Если мы покажем такую же игру, как в кубковом матче против Зари, у нас будут все шансы.
Мы предварительно ведем переговоры с игроками, которые уже выступали за "Верес" в Премьер-лиге. Также мы на контакте с игроками команд УПЛ, у которых заканчиваются контракты летом. Нам однозначно нужно будет усиление", - сказал Надеин.
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