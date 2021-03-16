Верес примет Полесье на львовском стадионе СКИФ

Матч 17 тура Первой лиги "Верес" - "Полесье" состоится во Львове на стадионе СКИФ.

Из-за сложных условий погоды газон стадиона в Млынове, где "Верес" проводил матчи осенней части сезона, еще не соответствует требованиям.

Газон из-за затяжной зимы пока не полностью готов к матчам, а игра при существующих погодных условиях может испортить травяное покрытие полностью.

Напомним, что матч "Верес" - "Полесье" состоится в субботу, 20 марта, и начнется в 14:00.