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Верес примет Полесье на львовском стадионе СКИФ
Стадион в Млынове пока не готов к матчам
fcruh.com
Матч 17 тура
Из-за сложных условий погоды газон стадиона в Млынове, где "Верес" проводил матчи осенней части сезона, еще не соответствует требованиям.
Газон из-за затяжной зимы пока не полностью готов к матчам, а игра при существующих погодных условиях может испортить травяное покрытие полностью.
Напомним, что матч "Верес" - "Полесье" состоится в субботу, 20 марта, и начнется в 14:00.
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Источник:НК Верес
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