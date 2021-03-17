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Вирт: Зимой трансферная политика Вереса была провальной
Но в этом есть и вина тренера
Главный тренер "
"У нас есть проблемы с травмами в команде. И зимой трансферная политика клуба была провальной.
В этом есть и моя вина. Не донес должным образом руководству важность кадрового усиления. Но надеюсь, что за 1-2 недели наши травмированные игроки вернутся в строй, а уже с субботы мы начнем побеждать.
Надеюсь, выполним поставленные на сезон задачи. Верю в себя, в команду и в руководство клуба", - сказал Вирт.
Напомним, что "Верес" в турнирной таблице Первой лиги занимает 3-е место, отставая от лидера ("Черноморца") на 4 пункта, но имея две игры в запасе.
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