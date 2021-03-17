Вирт: Зимой трансферная политика Вереса была провальной

Главный тренер " Вереса " Юрий Вирт оценил зимнюю трансферную кампанию клуба.

"У нас есть проблемы с травмами в команде. И зимой трансферная политика клуба была провальной.

В этом есть и моя вина. Не донес должным образом руководству важность кадрового усиления. Но надеюсь, что за 1-2 недели наши травмированные игроки вернутся в строй, а уже с субботы мы начнем побеждать.

Надеюсь, выполним поставленные на сезон задачи. Верю в себя, в команду и в руководство клуба", - сказал Вирт.