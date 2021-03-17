  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Центральный совет ПФЛ определил новый формат Первой лиги. Слово за Исполкомом
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Центральный совет ПФЛ определил новый формат Первой лиги. Слово за Исполкомом

Первая лига
(4 голосов)

Большая реформа!

Центральный совет ПФЛ определил новый формат Первой лиги. Слово за Исполкомом

фото - ФК Металіст 1925

Новина українською

В среду, 17 марта состоялось заседание Центрального совета ПФЛ, что является высшим органом управления организации в период между Конференциями ПФЛ.

На этот раз Совет обсуждал формат соревнований ПФЛ в сезоне 2021/2022 в связи с реформой чемпионата U-21 УПЛ.

Напомним, ранее сообщалось, что в следующем сезоне молодежное первенство U-21 под эгидой УПЛ будет отменено. Однако согласно регламенту первые три команды УПЛ 2020/21 могут заявить свои молодежные команды сразу в Первую лигу.

Таким образом, Центральная Рада приняла проект, согласно которому в следующем году в Первой лиге сыграют 20 клубов. Они будут разделены на две группы по 10 по географическому принципу. После двух кругов десять лучших команд разыграют между собой путевки в УПЛ, команды с худшими показателями будут бороться за то, чтобы не стать одной из четырех команд, которые вылетят во Вторую лигу.

Во Второй лиге также будет две группы, однако не более 16 команд в одной группе. Ранее сообщалось, что аттестацию на получение профессионального статуса проходят 15 клубов. Также во Вторую лигу смогут войти молодежные команды клубов УПЛ.

Проект взят за основу, однако еще будет опрос среди всех клубов ПФЛ после чего вопрос будет вынесен на Исполком УАФ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Первая лига Вторая лига ПФЛ Украинская Премьер-лига УАФ
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (20)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ukatan (Харьковская обл.)
17.03.2021 в 15:28
Это получается "Динамо", "Шахтер" и допустим "Заря", заявляют свои молодежки в Первую лигу. И вот они все выходят в первую десятку. Так как повышение в классе для них физически невозможно, то какая же у молодежи появится возможность деньжат подзаработать! С кем надо особо не напрягаться, а с кем не надо - ложиться костьми. Да, придумали...
Ответить
+2
0
avatar
Полiccя (Житомир)
17.03.2021 в 15:11
де6илы ! что вы творите ? какие два группы ????
Ответить
+2
0
avatar
xo66it (Оболонский Рейх)
17.03.2021 в 15:06
Щось не можу визначитися. З одного боку деякі клуби реально живуть в автобусах з тими переїздами від Ужгорода до Маріуполя. З іншого реально це вже боротьба за упл, всі мають грати з усіма, а не битися на групи. А за яким принципом буде другий етап? З обнуленням очок чи з як? Треба думати, хз
Ответить
+1
-1
garoma (Київ)
17.03.2021 в 15:05
І ще. Як надовго ця реформа? Де загальна стратегія розвитку футбольних змагань в країні на перспективу?Чому нам не скажуть, що в майбутньому (далекому, недалекому, через 3, 5, 10 років) всі ці намагання чинуш зведені до побудови нормальної структурної піраміди, наприклад: ПЛУ - 16 команд, 1 Ліга - 18 команд, 2 Ліга - 2 групи по 18 команд, Аматори - 6 груп по 8 команд, Область, а все що робиться зараз, то для досягнення саме такого результату в майбутньому?
Ответить
+2
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
17.03.2021 в 15:00
Тут многие пишут про потерю интриги и малое количество матчей. Но если на первом этапе две 10-ки играют между собой по 18 игр, делятся на 5-ки, снова образуют две группы по 10 и опять 18 игр в два круга. Итого 36 игр! Норм вариант! А по поводу интриги, то опять таки: представьте себе лучшую 10-ку?! Там будет 18 игр просто сумасшедшего накала! А в итоге все равно хороших игр будет больше, чем в обычном формате.
Ответить
0
-2
Назар Кусий (Львів)
17.03.2021 в 15:03
Будуть грати тільки з несвоєю групою. 28 матчів.
Ответить
+1
0
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
17.03.2021 в 15:22
Сумасшедший на кал ты в этом видишь? Так давай может ещё УПЛ на две группы разделим! Представляешь, какое счастье: Динамо весь год будет играть только с Колосом, Минаем, Рухом и ФК Львов. И только в плей-офф получит шанс сыграть с Шахтером или Зарей.
Ответить
+1
0
garoma (Київ)
17.03.2021 в 14:58
Фігня повна!!!Яке розділення 1 Ліги? Друга - так, тому що за нею тільки аматори, і переходити з регіонального рівня відзразу на вседержавний важкувато.Але Перша - це вже загальнонаціональний рівень, це міцна основа професійного футболу, на якій повинна триматися верхівка цієї споруди (Прем'єр-Ліга). Будувати цю основу із окремих частин - дебілізм.Коли вже ці слуги футболу зрозуміють, що футбол не закінчується Прем'єр-Лігою, що потужний склад єдиної 1 Ліги дає розвитку професійних змагань більше, ніж всі ці недолугі намагання щось реформувати!!!
Ответить
+1
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
17.03.2021 в 14:52
Кабінетна сволота. Хто ж вас плодить на нашу голову?
Ответить
+1
0
viajador (с. Печихвости)
17.03.2021 в 14:43
Злодюжки-урки тихенько нишпорять в кишенях "без пилу і шуму". Вочевидь це замовлення сукісів і ахметок для своїх дублів.
Ответить
+1
-3
megrivan (Курячі Лози)
17.03.2021 в 14:56
Яка з цього вигода для Ахметова та Суркіса? Щоб їх 19-20-річним талантам 30-річні дядьки ноги ламали? Реформу із закриттям першості U-21 якраз запропонували колгоспні команди, які не можуть зібрати повноцінні склади на U-19 та U-21.
Ответить
0
0
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
17.03.2021 в 14:38
Стоило появится интриге в Первой лиге, как её тут же убивают в кабинетах. На проезде сильно не сэкономишь — билет из Луцка до Харькова стоит лишь на несколько десятков гривен дороже, чем до Киева. Но зато сколько теперь потеряют команды вроде Волыни: 1. На матч Волынь - Металл пришло бы 4000-5000 болельщиков. При средней цене билета в 50 грн клуб мог бы выручить 200-250 тысяч грн. На матч Волынь - Минай-2 прийдет от силы 500 человек. То есть минус 200 000 грн для клуба на ровном месте. 2. Теперь телетрансляторы уж точно не будут показывать матчи лидеров Первой лиги и платить им за это деньги. Вывод: От разделения на группы пострадают все — болельщики, клубы, трансляторы, перевозчики... Вопрос: Кому это выгодно?
Ответить
+4
-2
avatar
Динамо-машина (Киев)
17.03.2021 в 14:55
Минай-2 может быть только во второй лиге, а в первой - Кроты-2, Динамо-2 и Заря-2. Кстати в самом Луцке есть как раз Волынь-2, опять же во второй лиге.
Ответить
+1
-1
енгельс гассанович (Тернопіль)
17.03.2021 в 14:28
Може спочатку треба було опитати клуби, а потім приймати рішення?
Ответить
+2
0
Запорізьке Торпедо (zp)
17.03.2021 в 14:15
если правильно помню, ни в одном из более-менее приличных чемпов в первых лигах нет разделения по регионам. Нужно ехать играть в другой конец страны - будь добр. Им лишь бы что-то реформировать
Ответить
+3
0
avatar
Микко82 (Херсон)
17.03.2021 в 14:55
Немає розділення не тільки в топ-лігах, а навіть в Расії з її Владивостоками і Хабаровськами. Це ноухау наших рехформаторів.
Ответить
+1
0
alex.belogubko (одесса)
17.03.2021 в 14:04
не трогайте 1 лигу -угробите как всегда --лучше сократите штаб слуг футбола --дармоеды
Ответить
+4
0
Назар Кусий (Львів)
17.03.2021 в 13:59
Дно! Знову після провальних експерементів двоетапного чемпіонату в Премєр-Лізі ділять Першу лігу. Ціль напевно щоб зіграти тільки 28 матчів за сезон? Ну і Друга ліга. Зараз після зняття Черкащини і після виходу 5 команд у Першу Лігу і вильоту 2 з Першої залишається по 11 команд в кожній групі. Якщо додається хоча б частина двійок то місць для нових команд фактично в Другій Лізі не залишиться. Тут або третю групу робити, що уже послаблює групи Другої Ліги, або робити Третю Лігу з послаблиними вимогами де могли б увійти ряд аматорів, які гоотові, але не подаються за зараз на професіонали, та робити Другу Лігу, яка стає з однією групою на всю Україну.
Ответить
+3
-1
geravit93 (Чернигов)
17.03.2021 в 14:04
Можно зробити 3-4 групи, та надати другій лізі статус напівпрофесійних, як в багатьох закордонних чемпіонатів.
Ответить
0
-1
Назар Кусий (Львів)
17.03.2021 в 14:08
Недобре. Краще рухатися в створення єдиної Другої Ліги та Третьої в групах із послабленими вимогами. Зараз тенеденція в Європі робити єдину лігу на третьому рівні.
+1
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...