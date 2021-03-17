Центральный совет ПФЛ определил новый формат Первой лиги. Слово за Исполкомом

В среду, 17 марта состоялось заседание Центрального совета ПФЛ, что является высшим органом управления организации в период между Конференциями ПФЛ.

На этот раз Совет обсуждал формат соревнований ПФЛ в сезоне 2021/2022 в связи с реформой чемпионата U-21 УПЛ.

Напомним, ранее сообщалось, что в следующем сезоне молодежное первенство U-21 под эгидой УПЛ будет отменено. Однако согласно регламенту первые три команды УПЛ 2020/21 могут заявить свои молодежные команды сразу в Первую лигу.

Таким образом, Центральная Рада приняла проект, согласно которому в следующем году в Первой лиге сыграют 20 клубов. Они будут разделены на две группы по 10 по географическому принципу. После двух кругов десять лучших команд разыграют между собой путевки в УПЛ, команды с худшими показателями будут бороться за то, чтобы не стать одной из четырех команд, которые вылетят во Вторую лигу.

Во Второй лиге также будет две группы, однако не более 16 команд в одной группе. Ранее сообщалось, что аттестацию на получение профессионального статуса проходят 15 клубов. Также во Вторую лигу смогут войти молодежные команды клубов УПЛ.

Проект взят за основу, однако еще будет опрос среди всех клубов ПФЛ после чего вопрос будет вынесен на Исполком УАФ.