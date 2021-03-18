Дебют Евтушенко с Кристаллом и смена мест дислокации команд - анонс 17-го тура Первой лиги

В пятницу возобновляется Первая лига, по-настоящему. Все предыдущие матчи, сыгранные в этом году, были не более чем доигровкой осенней части чемпионата. Но именно по ее исходу "Черноморец" вернул себе единоличное лидерство, пусть и командой теперь руководит начинающий главный тренер Алексей Антонов, а не маститый специалист Сергей Ковалец.

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Главные преследователи "моряков" - это "Агробизнес" и "Верес", которые здорово проявили себя в Кубке, а волочисцы даже прошли дальше, выбив "Шахтер". "Металлист 1925" и "Волынь" пока выглядят неубедительно, так что для харьковчан именно в 17-м туре будет во многом определяющий матч.

Центральный матч тура

"Металлист 1925" - "Николаев". Подробнее об этой встрече обязательно расскажу в отдельном материале с прогнозом и ставкой. Здесь же лишь отмечу, что харьковчане изменились кадрово, но не ментально - команда Кривенцова все так же чередует феерические игровые отрезки с периодами панической боязни проявлять себя в атаке и рисковать. У "Николаева" не сыграет Дмитрий Ульянов, у защитника дисквалификация.

Не стоит пропускать

"Горняк-Спорт" - "Черноморец". Собрав по сусекам в целом боеспособный состав, Игорь Жабченко, естественно, вряд ли питает иллюзии на счет борьбы за топ-3. Но остаться как минимум в верхней половине таблице, как показал матч с "Прикарпатьем" (1:1), даже такой "Горняк-Спорт" в целом способен. "Черноморец" же отправляется на этот выезд исключительно за победой, в реальность которой охотно верю, с учетом фантастической формы Максима Брагару и гармонично вписавшихся в коллектив Беки Вачиберадзе и Дмитрия Коркишко. Да и травмированная группа футболистов постепенно возвращается в строй, например Артем Ковбаса уже вышел на замену с "Волынью" (1:0).

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"Волынь" - "ВПК-Агро". Лучане также попытались взять не количеством своего пополнения, а качеством. Но пока что Шарпар, Нкололо и Коломоец не дали "Волыни" чего-то прям выдающегося, с "Черноморцем" не помогли набрать даже одно очко. А вот "ВПК-Агро" напротив - провел качественный матч с "Оболонью", добившись на выезде положительного результата (0:0). Под вопросом участие Павла Ксенза в матче на "Авангарде", ведь в Киеве он как раз был заменен по причине травмы. От игры новичка уже сейчас многое зависит в деле построения атак клуба из Вишневого, так что потеря может быть серьезная. Владислав Приймак у "Волыни" не сыграет из-за дисквалификации.

"Верес" - "Полесье". Матч был перенесен во Львов по причине слабого уровня газона во Млинове и желания руководства "Вереса" его поберечь. Таким образом, ровенчане лишаются своей громкой фанатской поддержки, ибо город уже в "красной" зоне по пандемии. Любопытно посмотреть на "народный клуб" после кубкового поражения от "Зари" (1:2), но также интересно, что покажет обновленный состав от Сергея Шищенко. Судя по информации со сборов, готовит наставник много сюрпризов, правда еще непонятна их потенциальная эффективность.

Оставшиеся игры тура

"Кристалл" - "Агробизнес". Вадим Евтушенко был назначен главным тренером херсонцев лишь в конце февраля и состав формировал по сути "на коленке". В нем есть интересные фамилии, например, экс-голкипер "Днепра-1" Андрей Клищук, который пытается перезапустить карьеру и параллельно спасти от вылета практически безнадежный коллектив. Честно? Сомневаюсь, что у "Агробизнеса" возникнут какие-то проблемы с этой компанией, максимум, Клищук продержит херсонцев в игре до перерыва. Дальше "карточный домик" рассыпется и не случилось бы натурального избиения...

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"Прикарпатье" - "Оболонь". Подопечные Мостового не смогли обыграть "Горняк-Спорт", да и не заслуживали этого по игре. "Оболонь" же начала год нулевой ничьей с укрепившемся "ВПК-Агро", а затем потеряли шанс провести последний домашний матч при зрителях на ближайшие три недели как минимум против "Вереса", из-за непогоды. Подопечные Павла Яковенко точно едут за победой, тем более, что отсидел свою дисквалификацию главный бомбардир "пивоваров" Александр Батальский.

"Альянс" - "Нива". Николай Агапов получил лишнюю желтую карточку за симуляцию в проигранном матче с "Металлистом 1925" (1:2). Это потеря серьезная, но не настолько, чтобы "Альянс" чувствовал особые проблемы в домашней игре. По-настоящему домашней, ведь пройдет она в селе Байрак на "Альянс Арене". "Нива" зимой укрепила состав, но потеряла Романа Волохатого из-за травмы. Вспоминая боевой матч команд во втором туре с тремя удалениями и ничейным исходом (1:1), жду чего-то похожего, но в этот раз все же с небольшим перевесом хозяев.

"Авангард" - "Кремень". Пытались за зиму укрепить состав и собрать по сути новую, более сильную, команду и в Краматорске. Но по матчу в Одессе (1:3) все еще есть вопросы к действиям в созидании в исполнении команды Городова. Зимой у Алексея Година и Романа Локтионова было время как следует поработать над игровыми связями своих подопечных и они как минимум будут выглядеть не хуже в этом выезде. Матч, кстати, пройдет на поле с искуственным покрытием на улице Парковая, а значит гостям оно будет еще более привычным, чем, собственно, хозяевам.