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Матч Авангард - Кремень могут перенести из-за COVID-19 в краматорской команде
Это не первый случай выявления коронавируса в клубе
Фото: fcavangard.com
В рамках 17-тура Первой лиги матч "Авангард" - "Кремень" могут перенести из-за коронавируса в краматорской команде. Об этом сообщает SportArena.
По информации источника, в краматорском "Авангарде" зафиксированы случаи коронавируса.В связи с этим ближайший поединок команды из Донецкой области против "Кременя" может быть перенесен.
Пока что игра запланирована на 20 марта.
Это не первый случая выявления коронавируса в "Авангарде". Ранее в команде из Краматорска вспышка COVID-19 была обнаружена в августе.
Напомним, что "Авангард" занимает предпоследнее, 15-е место турнирной таблицы Первой лиги.
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