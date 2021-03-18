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Матч Авангард - Кремень могут перенести из-за COVID-19 в краматорской команде

Первая лига
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Это не первый случай выявления коронавируса в клубе

Матч Авангард - Кремень могут перенести из-за COVID-19 в краматорской команде

Фото: fcavangard.com

Новина українською

В рамках 17-тура Первой лиги матч "Авангард" - "Кремень" могут перенести из-за коронавируса в краматорской команде. Об этом сообщает SportArena.

По информации источника, в краматорском "Авангарде" зафиксированы случаи коронавируса.В связи с этим ближайший поединок команды из Донецкой области против "Кременя" может быть перенесен.

Пока что игра запланирована на 20 марта.

Это не первый случая выявления коронавируса в "Авангарде". Ранее в команде из Краматорска вспышка COVID-19 была обнаружена в августе.

Напомним, что "Авангард" занимает предпоследнее, 15-е место турнирной таблицы Первой лиги.

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В статье: Авангард (Краматорск) Кремень (Кременчуг)
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Источник:
Sport Arena

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