Матч Авангард - Кремень могут перенести из-за COVID-19 в краматорской команде

В рамках 17-тура Первой лиги матч "Авангард" - "Кремень" могут перенести из-за коронавируса в краматорской команде. Об этом сообщает SportArena.

По информации источника, в краматорском "Авангарде" зафиксированы случаи коронавируса.В связи с этим ближайший поединок команды из Донецкой области против "Кременя" может быть перенесен.

Пока что игра запланирована на 20 марта.

Это не первый случая выявления коронавируса в "Авангарде". Ранее в команде из Краматорска вспышка COVID-19 была обнаружена в августе.

Напомним, что "Авангард" занимает предпоследнее, 15-е место турнирной таблицы Первой лиги.