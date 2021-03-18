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Стадион Полесье получит третью категорию УАФ в случае вложения еще 100 млн грн
Общая сметная стоимость реконструкции уже составила 204,4 миллиона гривен
Фото: Житомир инфо
Для дальнейшего функционирования житомирского стадиона "Полесье" необходимо еще около 100 миллионов гривен, чтобы арена соответствовала третьей категории стадионов. Об этом сообщил глава Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко.
Он также отметил, что причиной долговременной реконструкции стадиона является недостаточность финансового ресурса при высокой стоимости проекта и неоднократные изменения в проектных решениях.
Общая сметная стоимость реконструкции житомирской арены уже составила 204,4 миллиона гривен.
Третья категория позволяет проводить матчи среди Первой лиги, УПЛ, финал Кубка и Суперкубок, но для этого надо установить системы оповещения, контроля доступа, видеонаблюдения и телекоммуникаций.
В то же время, в Житомире есть стадион "Спартак-Арена", который может принимать матчи уровня Первой лиги, где в данный момент и выступает ФК "Полесье".
Вторая категория, которую, скорее всего, получит стадион "Полесье", позволяет проведение матчей чемпионатов среди команд клубов ПФЛ Украины и лиги, Кубка Украины в стадии 1/2 финала.
Напомним, что была информация о том, что "Полесье" в конце марта сможет сыграть своей первый поединок на домашнем стадионе.
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