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Тренер Черноморца пополнил штаб Левого берега

Первая лига
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Молодой столичный клуб продолжает укреплять свои ряды не только футболистами, но и тренерами

Тренер Черноморца пополнил штаб Левого берега

фото - ФК Лівий берег

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

Вслед за Сергеем Ковальцом и Вячеславом Нивинским, которые вынуждены были покинуть "Черноморец" в разгар февраля, в одесской команде стало меньше еще на одного тренера. Проработавший в клубе на разных должностях в течение трех лет Андрей Ущаповский принял решение его покинуть. В услугах 39-летнего специалиста оказались заинтересованы в столичном "Левом береге", который несмотря на свой аматорский статус отличается профессиональным отношением к делу. В молодом клубе, где в состав руководства входят известные в украинском футболе люди - президентом является Николай Лавренко, а почетным президентом Николай Павлов, Ущаповский будет ассистентом главного тренера Анатолия Бузника. Новый тренер уже приступил к выполнению своих обязанностей.

В профессиональной карьере Андрея Ущаповского была работа тренером в Овидиопольской ДЮСШ-2, откуда в 2016 году, получив лиценцию категории "А", перебрался в "Арсенал-Киевщину" из Белой Церкви. Затем молодому специалисту в дуэте с Сергеем Литовченко удалось внести лепту в завоевание путевки в Премьер-лигу с "Арсеналом-Киев" в сезоне-2017/18, после чего он оказался в "Черноморце". В главной команде "моряков" в нынешнем и предыдущем чемпионатах Ущаповский был ассистентом Сергея Ковальца.

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В статье: Черноморец (Одесса)
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