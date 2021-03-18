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Стало известно, когда состоится перенесенный матч Первой лиги из-за коронавируса

Первая лига
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У десяти игроков краматорского клуба оказались положительные тесты

Стало известно, когда состоится перенесенный матч Первой лиги из-за коронавируса

fckremen.com

Новина українською

Как сообщалось ранее, матч "Авангард" - "Кремень" могут перенести, так как в краматорском клубе были зафиксированы случаи коронавируса.

По информации Meta-ratings, сразу у десяти футболистов "Авангарда" оказались положительные тесты, среди них - два вратаря.18 марта подопечные Алексея Городова прошли повторное тестирование и не исключен вариант, что количество заболевших может возрасти.

Поэтому руководство ФК "Авангард" обратилось в ПФЛ с просьбой перенести очередной календарный матч чемпионата Украины в первой лиге с "Кремнем", который должен был состояться 20 марта.

ПФЛ оперативно отреагировала на эту просьбу и по информации источника поединок 17-го тура "Авангард" - "Кремень" перенесен на 20 апреля.

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В статье: Авангард (Краматорск) Кремень (Кременчуг)
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Источник:
Meta-ratings

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