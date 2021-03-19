Первая лига. Горняк-Спорт 0:1 Черноморец. Доверие молодым себя оправдывает

В одном из двух центральных матчей тура (все-таки встречались пятая и первая команды таблицы) подопечные Игоря Жабченко принимали одесский "Черноморец" в Кременчуге на синтетическом поле "Кремень-Арены".

В стартовом составе горишнеплавненцев вышел Вячеслав Велев, который еще в прошлом сезоне был "моряком", а затем не вписался в состав премьерлигового "Мариуполя". В остальном ростер был ожидаемым с Сергеем Романовым и Артемом Семкой на своих местах.

У "Черноморца" дебютировал в основе Миха Горопевшек, перебравшийся недавно из минского "Динамо". Любителям украинского футбола, в частности Первой лиги, словенец хорошо знаком по долгим выступлениям за луцкую "Волынь". Также нужно отметить, что заменил Миха Евгения Мартыненко, до этого являвшегося безоговорочно основным футболистом основы "моряков". Дмитрия Поспелова же не оказалось даже в заявке команды Антонова. Ну и нельзя не отметить появление в воротах "Черноморца" Даниила Варакуты - все же новый наставник постепено меняет команду Ковальца и дополняет ее своими кадровыми шагами.

В первом тайме одесситы больше владели мячом, но войти в штрафную и создать опасность по-настоящему им так и не удалось. Впрочем и защитники "горняков" вместе с Романом Жмурко действовали с высоким уровнем концентрации. Стоит похвалить и атакующую группу игроков "Горняка-Спорта", которая играла далеко не в стиле "бей-беги", а комбинировала за счет короткого паса.

После перерыва игра была обоюдоострой, команды действовали уже более остро и "горняки" далеко не прочь были обыграть лидера. Как и в матче с "Прикарпатьем", наиболее активными и заметными на поле в составе команды Игоря Жабченко были Артем Семка и Сергей Романов.

Наиболее опасный момент в дебюте второго тайма был у Андрея Штогрина. Вячеслав Велев, скорее по привычке, ассистировал ему, прерывая передачу на левый край своей штрафной. Но форвард одесситов пробил выше. Вскоре Роман Жмурко попытался "исполнить Нойера", но выйдя далеко из штрафной влетел в Штогрина, не сыграв в мяч. Честно говоря, Михаил Райда простил голкипера хозяев, ибо мог его удалять даже не за фол последней надежды (защитники страховали), а за неоправданную грубость. Интересно, что вскоре замену попросил именно Жмурко, судя по всему, получив повреждение именно в столкновении со Штогриным.

Замена голкипера очень быстро сказалась, причем огорчил Игоря Фияло также едва вышедший на замену Даниил Сухоручко, арендованный "моряками" у киевского "Динамо". Ну а навес на молодого форварда делал Виктор Лиховидько - экс-игрок "Горняка-Спорта". Пропущенный гол настолько расстроил хозяев, что больше акцентированных и опасных атак в их исполнении увидеть практически не удалось.

"Черноморец" этой победой защитил свое первое место в таблице. Алексей Антонов очков во главе команды пока не терял.

Горняк-Спорт - Черноморец 0:1 (0:0)

Голы: Сухоручко (73)

Горняк-Спорт: Жмурко (Фияло 67), Кравченко, Чуев, Чепелюк, Краев, Велев, Романов (Богомаз 87), Семка, Дедух (Твердохлеб 78), Литвяк, Литовченко (Лукас Вентура 66).

Черноморец: Варакута, Микицей, Горопевшек, Мельничук, Путря (Долгов 84), Лиховидько, Кравченко, Коркишко (Коркишко 72), Козак (Вачиберадзе 78), Брагару (Мащенко 80), Штогрин (Сухоручко 72).

Предупреждения: Кравченко (30), Семка (57), Жмурко (60), Лукас Вентура (77), Осипенко (90)