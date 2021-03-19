Первая лига. Прикарпатье 1:2 Оболонь. Резвый старт без продолжения

Матчем "жизни" в борьбе за повышение в классе становился для "Оболони" выезд в Ивано-Франковск после того как не сумела команда Павла Яковенко набрать максимум против "ВПК-Агро" (0:0). Но и подопечные Руслана Мостового в буквальном смысле сражаются за жизнь в Первой лиге, так что спуска "пивоварам" давать не собирались.

У гостей даже в заявке не оказалось Александра Батальского, что удивило, ибо форвард уже отсидел свою дисквалификацию. Возможно, травма помешала сыграть? В остальном отметил бы возвращение Алексея Лобова к привычной роли игрока середины поля, ну а в центре защиты действовала более сыгранная пара Безуглый-Мате. В стартовом составе же "Прикарпатья" вышел зимний новичок Василий Курко, который снова отметился забитым голом. Уже на 57-й секунде хавбек откликнулся на навес-прострел партнера с углового. Правда стоит отметить позиционный провал центра защиты киевлян, ибо еще в ДЮСШ всем оборонцам говорят, что "сквозняков" во вратарской после стандартов допускать категорически нельзя.

После гола "Прикарпатье" не закрылось и не стало отмахиваться, подобно большинству аутсайдеров в играх с топами. Напротив - команда Мостового грамотно прессинговала соперников и встречала их уже в первой трети, что сужало простор для маневра при билд-апе "Оболони". Тем не менее, на исходе получаса игрового времени "пивовары" нашли возможность для навеса, что является их сильной стороной. Никита Глошардин выкрутил на ближний угол вратарской, где Алексей Савченко в красивом прыжке "рапирой" прошил сетку в районе ближней "девятки".

Вскоре Савченко записал в свой актив еще и ассист, именно центральный хавбек гостей сделал навес со штрафного, который замкнул Иван Матяж, выигравший борьбу на втором этаже. Стандарты и после перерыва несли опасность воротам Пицана, складывалось впечатление, что для защитников "Прикарпатья" сила соперника в этом игровом компоненте стала откровением.

"Оболонь" в целом без особых проблем довела дело до победы, а второй тайм провела "на холостых" оборотах. Все попытки атаковать в исполнении "Прикарпатья" гасились задолго до опасной близости от ворот Литвиненко. Иванофранковцы стаются на четырнадцатой строчке, пока что показывать хороший футбол в течение тридцати минут явно недостаточно для набора очков. "Пивовары" же решили задачу-минимум и за счет этих трех очков остались минимум восьмыми в турнирной таблице.

Прикарпатье - Оболонь 1:2 (1:2)

Голы: Курко (1) - Савченко (28), Матяж (44)

Прикарпатье: Пицан, Француз, Борисевич, Пархуць, Сикач (Ульянов 80), Воробчак, Кохман (Хома 90+3) Курко, Сондей, Дытко (Барчук 46), Андрейчук (Генык 62).

Оболонь: Литвиненко, Глошардин (Белый 60), Безуглый, Мате, Прокопенко, Лобов, Савченко, Мединский, Матяж, Майданевич, Щебетун.

Предупреждение: Ульянов (83), Барчук (88) - Майданевич (17), Савченко (46)