Первая лига
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Прикарпатье - Оболонь: смотреть онлайн, видеотрансляция
Визит к аутсайдеру без права на ошибку
Фото - ФК Прикарпатье
"Оболонь" не смогла обыграть "ВПК-Агро" (0:0), так что потеря очков с его соседом по турнирной таблице в Ивано-Франковске станет катастрофой...
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