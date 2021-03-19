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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Прикарпатье - Оболонь: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(2 голосов)

Визит к аутсайдеру без права на ошибку

Прикарпатье - Оболонь: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото - ФК Прикарпатье

Новина українською

"Оболонь" не смогла обыграть "ВПК-Агро" (0:0), так что потеря очков с его соседом по турнирной таблице в Ивано-Франковске станет катастрофой...

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В статье: Оболонь (Киев) Прикарпатье (Ивано-Франковск)
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