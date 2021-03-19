Первая лига. Металлист 1925 минимально одолел Николаев и вернулся в тройку (1:0)

Валерий Кривенцов решил ничего не придумывать и выпустил стартовый состав, который был идентичный применяемому в понедельничном матче против "Альянса" (2:1). Илья Близнюк же удивил отсутствием в заявке Вадима Яворского, разве что у форварда травма. Место же на острие в равной мере делили между собой Сула и Войцеховский, правда нельзя было сказать, что играли "корабелы" в два форварда.

Как и в прошлой игре, достаточно быстро "Металлисту 1925" удалось повести в счете и снова ассист записал в свой актив Юрий Батюшин. Зимний новичок харьковчан навесил со штрафного и Шершень головой подрезал мяч в дальний угол. Тем не менее, "Николаев" быстро пришел в себя, прежде всего за счет активности форвардов. Дмитрий Сула даже мог поразить ворота бывшей команды, причем дважды уже в течение получаса на старте. Но в первом эпизоде МХ 1925 спас Сидоренко, во втором же перекладина, которую Дмитрий едва не сломал.

"Корабелы" продолжали давление, а команда Кривенцова допускала серьезную ошибку, отдавая сопернику мяч и инициативу. Дальний удар Руслана Паламаря также был опасным и мог становиться голевым, но вратарь хозяев вытащил мяч из-под перекладины. Зато у "Металлиста 1925" оставалась опция контратак, которые уже до перерыва могли принести профит. Но с выходом Савина один на один блестяще справился Бубенцов, сокративший до минимума угол обстрела.

Второй тайм харьковчане начали с мячом в ногах, но все равно самый опасный момент дебюта возник у их ворот. Кулинич прострелил на дальнюю штангу и Кравченко замыкал наверняка, но мяч угодил в штангу. Есть полная уверенность, что в этом случае Денис Сидоренко уже свою команду бы не спасал. Тем не менее, и у хозяев получались регулярные атаки, которые даже назвать "контр" не получается. Хозяева выровняли положение на поле, особенно после выхода Блажко. Правда чрезмерное желание часто мешало молодому форварду, что даже повлекло за собой желтую карточку. На последних минутах Валерий мог забивать, но не попал в угол после навеса партнера слева.

В целом концовку хозяева провели более уверенно, по крайней мере им удалось обойтись без нервной концовки, так как мяч большую часть времени находился либо в центре поля, либо на половине поля "корабелов". В целом же наша ставка на "низовой" футбол сыграла, но два каркаса гостей все же не дают покоя болельщикам и полной уверенности в дальнейшей надежности обороны МХ 1925 в сезоне. Можно утверждать, что сегодня оставить свои ворота "сухими" Сидоренку просто повезло.

Вторая кряду победа позволила харьковчанам обойти "Верес" и войти в тройку лучших в дивизионе. Но ровенчане имеют три игры в запасе, одну из которых проведут уже завтра, против "Полесья".

Металлист 1925 - Николаев 1:0 (1:0)

Гол: Шершень (13)

Металлист 1925: Сидоренко, Жичиков, Шершень, Ткачук, Западня, Кольцов, Савин (Блажко 63), Голодюк (Крыськив 56), Батюшин, Дмитренко (Ченбай 86), Дерек.

Николаев: Бубенцов, Кулинич, Порох, Парцвания, Мельничук, Охрончук (Куксенко 79), Кравченко (Солдатов 74), Одарюк, Паламар (Нечипоренко 54), Войцеховский, Сула.

Предупреждение: Блажко (70) - Паламар (10), Парцвания (50), Мельничук (55)