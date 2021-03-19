Волынь – ВПК-Агро 4:0. Три стойки Оринчака и Коломойца должны были вылиться в голы

Это была встреча несколько разных по статусу команд в Первой лиге. "Волынь" - бывалый "дядя", который уже не первый сезон находится среди лидеров и борется за выход в УПЛ. А магдалиновско-шевченковский "ВПК-Агро" проводит первый сезон в лиге и, как постановил президент, должен занять место в первой десятке. Это об амбициях.

А теперь о "game". "Волынь" долго не "запрягала" и на первой же минуте двое нападавших лучан создали шанс для взятия ворот: после паса Коломойца с угла штрафной в центр "квадрата" мог пробивать Богдан Оринчак, но ...не попал по мячу.

Уже через мгновение - момент у противоположный ворот. УПЛовский новичок "ВПК-Агро" Павел Ксенз выполнил угловой, Леванидов «снял» мяч из «горячих» голов, но первым на подборе был очень активный защитник "зеленых" Тимофей Сухарь. Он готовился расстреливать ворота "Волыни", но под мяч очень вовремя бросился Оринчак. Чем тебе не реабилитация за нереализованный момент?

Вообще у Богдана Оринчака было немало возможностей - также в старте матча он после паса Ляшенко мог забивать, но все происходило слишком быстро для нападающего и он сыграл как защитник - выбил мяч за пределы поля... из пределов вратарской. Богдан, там было меньше 3 метров! Потом уже кипер Шелихов спасал после удара Коломойца с разворота и по центру.

"Нам потрібна перемога!", - кричали ультрас "Волыни", которые почему-то вместе (а где дистанция?) столпились на одной трибуне. И "крестоносцы" их вознаградили. Тот самый Оринчак. Мартынюк обыгрался с Протасовым и забежал в свободную зону на фланг. Там ему мяч отдал Коломоец, а Александр навесил четко на Богдана - Оринчак, мастер игры головой, просто расстрелял Шелихова 1:0.

Еще один момент создали Рябов и Протасов. Как коршуны напали на бедного Ивана Будняка, который не мог себя найти в этом поединке, и лишили его мяча. Протасов тут же прострелил на линию штрафной, а там Коломоец в розовых бутсах в касание пробил в перекладину - рядом с крестовиной. От нее мяч за спиной голкипера Шелихова вернулся на игровое поле.

Во втором тайме уже и Богдан Оринчак на 49 минуте после успешного отбора партнеров у Тимофея Сухаря закрученным ударом влупил в перекладину. Потом Богдан еще раз попал в перекладину с острого угла.

В первом поединке этих команд в этом сезоне дома в "ВПК-Агро" первый гол также забила "Волынь". На той же 24 минуте. И «зеленые» сумели отыграться на 60-й. Здесь же произошло иначе. А знаковым был выход Сиаваша Хагназари - иранского игрока "Волыни".

Его гол классно описал игрок "Волыни" Владислав Приймак, который из-за дисквалификации пропускал поединок и при наличии свободного времени комментировал его вместе с привычным диктором Дмитрием Кузнецовым:

"Хотел бы отметить Александра Мартынюка. Он начал атаку своим перехватом. Подобрали мяч, хорошо вбежал Евгений Протасов, он же хорошо прострелил - и Сиаваш забил в одно касание. Понравилось!". 2: 0.

Развязка наступила в концовке поединка. Сначала защитник Агапов после прострела Шарпара срезал мяч в свои ворота - 3:0, а потом за игру рукой защитников "ВПК-Агро" арбитр назначил пенальти. И хотя Шарпар 11-метровый не реализовал (удар отразил кипер Шелихов), но Вячеслав был первый на добивании - окончательные 4:0.

Первая лига, 17 тур

19.03.2021, 17:00

город Луцк, стадион "Авангард"

Арбитр в поле - Александр Афанасьев

Волынь (Луцк) - ВПК-Агро (Шевченковка) 4:0

Голы: Оринчак (24), Сиаваш (71), Шарпар (90+2) - Агапов (90, автогол)

Волынь: 1 Владислав Леванидов, 3 Сергей Симинин (К), 6 Максим Войтиховський, 93 Иван Цюпа, 26 Александр Мартынюк, 11 Вячеслав Шарпар, 16 Артур Рябов, 98 Андрей Ляшенко (Сиаваш Хагназари, 67), 7 Евгений Протасов, 10 Богдан Оринчак, 22 Юрий Коломоец

ВПК-Агро: 1 Денис Шелихов, 27 Тимофей Сухарь, 3 Максим Агапов, 10 Александр Беляев, 11 Иван Тищенко, 8 Иван Будняк, 18 Дмитрий Зозуля, 13 Лука Коберидзе, 22 Павел Ксенз, 29 Сергей Палюх, 20 Николай Ляшенко (К) .

Видеотрансляция поединка