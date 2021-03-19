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Волынь – ВПК-Агро: смотреть онлайн, видеотрансляция
Фото: ФК Волинь
Седьмая команда Первой лиги принимает 13-ю. Хотя этот тур считается стартовым в весенней части чемпионата, оба соперника уже провели по матчу - те, которые были перенесены. Команда из Днепропетровской области удержала ничью с грозной киевской "Оболонью" Яковенко, а вот "крестовики" уступили одесскому "Черноморцу".
"Волынь", как и каждый год, тяжело входит в соревнования в его начале. Зато "зеленые", хотя и очень обновились (команду покинули 10 игроков), остаются очень цепким коллективом, хорошо организованным в обороне и ориентированным на контратаки.
Первая лига, 17 тур
19.03.2021, 17:00
город Луцк, стадион «Авангард»
Арбитр в поле - Александр Афанасьев
Волынь (Луцк) - ВПК-Агро (Шевченковка)
Видеотрансляция поединка
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