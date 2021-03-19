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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Волынь – ВПК-Агро: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
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Волынь – ВПК-Агро: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: ФК Волинь

Новина українською

Седьмая команда Первой лиги принимает 13-ю. Хотя этот тур считается стартовым в весенней части чемпионата, оба соперника уже провели по матчу - те, которые были перенесены. Команда из Днепропетровской области удержала ничью с грозной киевской "Оболонью" Яковенко, а вот "крестовики" уступили одесскому "Черноморцу".

"Волынь", как и каждый год, тяжело входит в соревнования в его начале. Зато "зеленые", хотя и очень обновились (команду покинули 10 игроков), остаются очень цепким коллективом, хорошо организованным в обороне и ориентированным на контратаки.

Первая лига, 17 тур

19.03.2021, 17:00

город Луцк, стадион «Авангард»

Арбитр в поле - Александр Афанасьев

Волынь (Луцк) - ВПК-Агро (Шевченковка)

Видеотрансляция поединка

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В статье: Волынь (Луцк) Первая лига ВПК-Агро (Шевченковка)
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