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Первая Лига. Неудачный дебют Евтушенко и восьмая подряд победа Агробизнеса

Первая лига
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Волочиск все ближе к УПЛ

Первая Лига. Неудачный дебют Евтушенко и восьмая подряд победа Агробизнеса

Фото: ФК Агробизнес

UA-Футбол
Новина українською

Ни одна из команд ПФЛ не подходила к возобновлению сезона в более радостном расположении духа, чем "Агробизнес". Команда Чижевского - творец главной сенсации зимы в украинском футболе, ведь им удалось выбить из кубка Украины донецкий "Шахтер". В подобное не верил никто, но коллектив из Волочиска справился. Сегодня, на первый взгляд, их ожидала менее сложная задача - обыграть последнюю команду Первой лиги. Но фавориты часто спотыкаются именно на ровном месте.

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За "Кристаллом" было следить тоже интересно. Зимой клуб принял Вадим Евтушенко, которому делегировали достаточно сложную миссию - вытянуть Херсон с самого дна. Сегодняшний матч команда начала интересно. Даже не так. Команда начала бесстрашно и весело. В глазах хозяев не было видно боязни фаворита. Благодаря этому им и удалось открыть счет - на ударной позиции оказался Тарасенко.

"Агробизнесу" дерзость андердога не особо понравилась и с течением времени инициатива все больше и больше переходила к гостям, которые до перерыва не просто восстановили паритет, а даже смогли переместить чаши весов в свою сторону. Спустя семь минут после пропущенного, Шаповалу удалось сравнять счет, а уже ближе к перерыву Слотюк обеспечил минимальный перевес.

Второй тайм радовал не настолько. Количество опасных моментов и забеганий по бровке существенно снизилось, а игра большую часть времени медленно протекала у центрального круга. "Агробизнес", судя по настрою, особо не старался укреплять преимущество, в то время как у Херсона шансов отыграться особо не было. И даже, несмотря на вялый настрой, Волочиск сумел забить третий, окончательно похоронив надежды "Кристала" - головой после навеса точно пробил Когут. Интриги не оставалось - всем было понятно, кто в сегодняшнем романе убийца, а кто жертва. Последнюю точку в игру поставил Немтивнов, гол которого ознаменовал восьмую подряд победу футболистов Чижевского в рамках ПФЛ.

Первая лига, 17-й тур
"Кристалл" - "Агробизнес" 1:4
Голы: Тарасенко Александр 11 - Шаповал Владислав 18, Слотюк Арсен 35, Когут Иван 65, Немтинов Евгений 90
"Кристалл": Клищук Андрей, Максименко Александр, Киричук Владимир, Логинов Александр, Лаптев Михаил, Сорокин Андрей, Дмитренко Олег, Ходаковский Никита, Тарасенко Александр, Головкин Иван, Кателин Евгений
"Агробизнес": Мозиль Олег, Юхимович Дмитрий, Дидык Роман, Когут Николай, Курило Игорь, Шаповал Владислав, Семенюк Сергей, Думанюк Артур, Слотюк Арсен, Черненко Руслан Романюк Юрий

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В статье: Агробизнес (Волочиск) Кристалл (Херсон)
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