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Центральный матч 18-го тура Первой лиги состоится на Арене Львов

Первая лига
(4 голосов)

Агробизнес примет Металлист 1925 во Львове

Центральный матч 18-го тура Первой лиги состоится на Арене Львов

fcrukh.com

Новина українською

"Агробизнес" свой первый домашний матч 2021 года проведет вне родных стен.

Затяжная зима и соответствующие погодные условия помешают проведению этого матча в Волочиске.

Таким образом, матч 18-го тура Первой лиги "Агробизнес" - "Металлист 1925" состоится 25 марта во Львове на "Арене Львов". Без зрителей.

Начало встречи в 15.00.

Напомним, что "Руху" и "Львову" УАФ запретила проводить матчи двух последних туров УПЛ на "Арене Львов", так как во Львове свои матчи планировала сыграть сборная Украины. Впрочем, после того как Львов перешел в красную карантинную зону, матчи сборной перенесли в Киев.

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В статье: Арена Львов Металлист 1925 (Харьков) Агробизнес (Волочиск)
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Источник:
ФК Агробизнес

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Комментарии (2)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
19.03.2021 в 18:00
Так чому смоктар там не грає?
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Мирослав (Львів)
19.03.2021 в 17:15
Цікаво, звідки копіпастер черпав інформацію? "Втім, після того як Львів перейшов в червону карантинну зону, матчі збірної перенесли до Києва" - на момент переносу ні Львів, ні Київ не були в червоній зоні; зараз Київ - в червоній зоні, а Львів - все ще в оранжевій.
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