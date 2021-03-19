Центральный матч 18-го тура Первой лиги состоится на Арене Львов

" Агробизнес " свой первый домашний матч 2021 года проведет вне родных стен.

Затяжная зима и соответствующие погодные условия помешают проведению этого матча в Волочиске.

Таким образом, матч 18-го тура Первой лиги "Агробизнес" - "Металлист 1925" состоится 25 марта во Львове на "Арене Львов". Без зрителей.

Начало встречи в 15.00.

Напомним, что "Руху" и "Львову" УАФ запретила проводить матчи двух последних туров УПЛ на "Арене Львов", так как во Львове свои матчи планировала сыграть сборная Украины. Впрочем, после того как Львов перешел в красную карантинную зону, матчи сборной перенесли в Киев.