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Верес - Полесье: смотреть онлайн, видеотрансляция
Две бесхозные команды снова сыграют между собой
Фото - ФК Полесье
Матч первого круга между новичками Первой лиги, находящимися в топ-10, также проходил далеко не в Житомире. В этот раз "Верес" отправляется во Львов на стадион "СКИФ", чтобы сыграть свой, лишь формально, домашний поединок.
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