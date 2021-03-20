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Верес - Полесье: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(3 голосов)

Две бесхозные команды снова сыграют между собой

Верес - Полесье: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото - ФК Полесье

Новина українською

Матч первого круга между новичками Первой лиги, находящимися в топ-10, также проходил далеко не в Житомире. В этот раз "Верес" отправляется во Львов на стадион "СКИФ", чтобы сыграть свой, лишь формально, домашний поединок.

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В статье: Верес (Ровно) Полесье (Житомир)
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