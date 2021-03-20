Альянс – Нива: смотреть онлайн, видеотрансляция

Встреча 9 и 11 команд чемпионата. В первом круге эта "здибанка" закончилось паритетом - 1:1. Единственное что в концовке игры тогда пункт для "Нивы" выгрыз Семен Вовченко. А в сегодняшней встрече он не будет участвовать из-за дисквалификации.

Для Тернополя это будет первый поединок после затяжного зимнего перерыва. А липоводолинцы успели сыграть ранее перенесенный поединок с "Металлистом 1925". И уступили в нем. Правда, тогда в матче не принимали участия некоторые лидеры команды, например Константин Ярошенко. А сегодня они сыграют.

Если вы заметили, матч состоится не на стадионе "Юбилейном" в Сумах. Хотя именно там домашние матчи первой половины сезона играл "Альянс". Какая причина - неизвестно, но недавно сумской стадион получил нового владельца, связанного с амбициозным проектом "Виктория", который сейчас выступает в любителях. А вот "Альянс" устроит дебют в Первой лиге для своего стадиона в селе Байрак. В конце концов, он и называется "Альянс-Арена".

Первая лига, 17 тур

20.03.2021, 14:00

Село Байрак Сумской области, стадион "Альянс-Арена"

Арбитр в поле - Дмитрий Кузовлев

Альянс (Липовая Долина) - Нива (Тернополь)

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